Joan Mier presenta «Cinquanta diaris de confinament i una carta inesperada» a Figueres

Cinquanta diaris de confinament i una carta inesperada és una mena de dietari escrit durant el confinament on el figuerenc Joan Mier va bolcar totes les emocions contingudes, «sentiments que m'afloraven sobre què estava passant o com veia jo el món i les relacions humanes». El llibre, editat per Círculo Rojo, inclou una sèrie de delicades il·lustracions, que acompanyen els textos, fetes amb molta calidesa i estima per la seva filla Gemma Mier. El volum, amb el qual l'autor s'estrena en la literatura, es presenta aquest divendres a les sis de la tarda, a la biblioteca de Figueres, i està previst la intervenció del llibreter, Joan Mallart.