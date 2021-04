Joan Armangué se sincera al llibre «Històries d'alcalde»

Fa catorze anys que Joan Armangué no és alcalde de Figueres. Ho va ser durant tres mandats, del 1995 al 2007. L'estiu passat, a partir de la proposta de l'editor de Gavarres, Àngel Magrià, Armangué va fer «un exercici de memòria», va bussejar en els records d'aquell període, però també dels temps que el precediren. El resultat, el llibre 'Històries d'alcalde' que, assegura el mateix autor, «no deixaran indiferent ningú perquè dic les coses pel seu nom amb total sinceritat i transparència». El llibre es presenta aquest dissabte a les 12 del migdia als Caputxins de Figueres amb totes les places exhaurides. L'acompanyaran dos periodistes, Sebastià Roig i Anna Punsí, l'actual alcaldessa, Agnès Lladó, així com el mateix editor.

Armangué explica com s'ho va haver de rumiar abans de donar el sí perquè «no tenia plantejat escriure res amb relació a aquesta etapa». Finalment, però, va creure «que, amb el temps transcorregut, valia la pena fer una reflexió en veu alta del que van ser aquells dotze anys d'alcalde». Es va imposar el repte d'anar més enllà de ser una crònica de la vida municipal d'aquell període, de mirar enrere fins a arribar a l'actualitat on encara no s'han materialitzat o estan a mig fer certs projectes que es van impulsar. Per fer-ho s'ha arrapat a la memòria, als records de fets i accions i a l'hemeroteca i l'arxiu municipal «per datar i concretar».

En total són seixanta-dues històries on apareixen molts noms i amb les quals Armangué no ha buscat minimitzar les accions i els fets viscuts, però tampoc a quedar bé amb ningú. «Són la meva part de veritat, no són ni unes memòries, ni un balanç de l'acció de govern, però donen sentit a un llegat». Armangué no ha escatimat encerts ni errors, ni crítiques ni tampoc elogis, fins i tot als adversaris polítics. Diu que ha inclòs qüestions personals, «què comporta ser alcalde, el cost que té», així com històries molt desconegudes, com es van prendre certes decisions que marcaren «un estil i una forma de governar».

Altres presentacions

Vist ara, creu que aquells que van tenir responsabilitats públiques haurien de fer més d'aquesta classe de llibres. «És un exercici que ajuda a entendre el funcionament de la ciutat, la seva evolució i que aporta un coneixement que ha de contribuir a fer més intel·ligible la seva governança». A banda de la presentació de dissabte, se'n farà una altra el 18 d'abril a Vilatenim i el dia 25 a Navata. També a Barcelona i a Girona.







Joan ArmanguéEditorial Gavarres (Col·lecció El Caliu de la memòria)228 pàgines - 20 euros