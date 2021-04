Jaume Torrent presenta la seva darrera novel·la, «Operació Shangó»

L'advocat, escriptor i editor empordanès Jaume Torrent va aprofitar el confinament per donar forma a la seva novel·la, 'Operació Shangó', un viatge iniciàtic de tres joves que recorren una part d'Àfrica l'estiu del 1970 convivint amb tota mena de personatges i endinsant-se en unes cultures desconegudes i sorprenent, tot coincidint amb la revolució algeriana i el Maig del 68. Editada per Cal·lígraf, el segell fundat pel mateix Torrent, el llibre es presenta dijous a les 7 de la tarda, a la biblioteca de Figueres. L'acompanya la ceramista Maria Crehuet. Torrent la defineix com «una novel·la de carretera o de camins» plens de sorra i fang.







Jaume TorrentEdicions Cal·lígraf345 pàgines - 20 euros