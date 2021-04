Les filles de Joan Paradís fan donació d'una obra del pintor al poble d'Albons

Les filles de l'artista figuerenc Joan Paradís (1941-2019) acaben de fer donació d'una obra del seu pare al poble d'Albons. Aquest gest es deu a l'estret vincle que tenia Paradís amb aquesta terra no només perquè la seva mare n'era originària, sinó també perquè ell va viure la infantesa a cavall entre l'Escala i Albons.

L'acte d'entrega de la peça es va formalitzar fa uns dies al mateix Ajuntament amb la presència de l'alcalde del poble, Joan Hostench. L'obra és un acrílic sobre tela dels anys 90. Porta per títol 'Bodegó', quelcom que és prou inusual perquè sovint Paradís no posava nom a les seves creacions. La peça es podrà veure penjada, a partir d'ara, a les dependències de la casa consistorial. Actualment, on també es preserva una part important del fons de Paradís és a les sales dels Amics del castell de Sant Ferran, a Figueres.