Veïns de Vila-sacra representen «La Passió» davant de l'església

Veïns de Vila-sacra i de l'entorn representen La Passió, aquest dissabte a les 8 del vespre. És la setena edició, però una mica diferent a la d'altres anys, ja que per adaptar-se a la normativa no es fa dins l'església i a l'entorn de l'altar sinó davant el temple, a l'exterior, amb el públic assegut i amb mascareta. Aquesta Passió, que van iniciar l'any 2013 joves de la catequesi, és narrada i es combina amb la veu cantada de Rosa Amorós. La proposta, que és d'accés gratuït i dura menys d'una hora, l'organitza l'associació cultural amb la participació del Grup de catequesi.



A Sant Climent recorden 'La Passió' a les xarxes

Però La Passió per excel·lència a l'Empordà és la de Sant Climent Sescebes. L'any passat ja no es va poder fer i enguany tampoc podrà ser, segons ha confirmat el president de l'associació, Ivan Morilla. «Vam parlar amb la gent i vam veure que no érem suficients per fer-la amb qualitat», explica. Malgrat tot, estan enregistrant una sèrie d'escenes per penjar-les al llarg d'aquesta setmana a les xarxes socials. Esperen tornar amb «molta força» l'any vinent.