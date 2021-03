La fotògrafa Espe Pons reflexiona sobre la memòria esborrada al MUME

El Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (Mume) inaugura aquest dissabte l'exposició 'Sota la llum del mar' de l'artista Espe Pons (Barcelona, 1973). Es tracta d'un assaig fotogràfic que vol dignificar totes les víctimes del franquisme, de l'Espanya de la guerra civil i de la postguerra.

La mostra fa una reflexió sobre la memòria esborrada i la recuperació de testimonis silenciats, combinant fotografia contemporània amb testimonis documentals de l'època.

El títol 'Sota la llum del mar' fa referència al mur que estava situat al Camp de la Bota, a Barcelona, on més de 1.700 persones van morir afusellades entre els anys 1939 i 1952, entre les quals el germà del seu avi. Amb les obres de remodelació del port esportiu del Fòrum de les Cultures, els vestigis d'aquell mur van quedar esborrats. La intenció de la fotògrafa és posar el focus en aquell lloc i recordar la barbàrie que s'hi va cometre.

El germà de l'avi

L'exposició, que es podrà veure fins al 27 de juny del 2021, és una síntesi de la que va acollir fa poc, en un format més extens, la Fundació Vila Casas de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. La mateixa autora, Espe Pons, inaugura aquest dissabte la mostra al Museu Memorial de l'Exili amb una visita guiada a les 12 hores.

La mostra es basa en la recuperació de la memòria del germà petit del seu avi, Tomàs Pons Albesa, que va ser afusellat al Camp de la Bota l'any 1941, als 31 anys.

De ben jove, Pons Albesa s'havia afiliat a la UGT i va ser un dels primers militants del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Després de l'alçament militar, es fa combatent republicà i sobreviu lluitant en diferents fronts. Un cop acabada la guerra, decideix no exiliar-se i participar en la reconstrucció clandestina del PSUC. El detenen el febrer del 1940, junt amb altres 50 persones, en la desarticulació del Partit Comunista en la clandestinitat. Un cop a comissaria, és torturat i enviat a la presó Model, on queda pres durant un any i dos mesos, fins que és condemnat a mort pel delicte d'adhesió a la rebel·lió militar. El maig del 1941 és afusellat al Camp de la Bota i enterrat a la fossa comuna del Fossar de la Pedrera, de Montjuic.

Per tal de poder reconstruir aquesta història, l'autora recorre amb la càmera els indrets per on Tomàs Pons Albesa va passar els últims moments de la seva vida.

Espe Pons està especialitzada en fotografia artística i de reportatge. Una gran part de la seva producció reflexiona sobre la memòria històrica. La seva activitat professional es reparteix entre la fotografia d'encàrrec i la de creació personal.

De manera complementària a la mostra, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera ha organitzat una conferència de l'autora per al proper 14 de maig a les 19 hores. Amb el títol «Quantes històries hi caben en la història?», Espe Pons parlarà de l'exposició Sota la llum del mar i ho acompanyarà d'una projecció d'imatges per donar a conèixer més de prop el llenguatge visual que proposa.