God Save The Queen, primera confirmació de la 14a edició del Sons del Món

El festival Sons del Món de Roses ja té dates per a l'edició d'aquest 2021. Se celebrarà del 23 de juliol al 8 d'agost i per anar fent boca, l'organització ja ha desvetllat un dels nou concerts que n'integraran el cartell. El dissabte 31 de juliol, els argentins God Save The Queen –que no van poder actuar l'any passat- portaran a l'escenari de la Ciutadella el seu tribut a la banda liderada per Freddie Mercury. El seu show 'Champions of the Word' repassarà el recorregut musical del grup des del 1973 fins al 1995, amb clàssics com 'Bohemian Rhapsody' o 'We Will Rock You'. Arran de la pandèmia, l'organització del Sons del Món preveu que la platea tingui aforament per a 1.290 persones (el 65% d'allò que era habitual).

La programació completa s'anunciarà properament. Però aquest dilluns, l'organització ja ha posat nom i data a un dels concerts. El dissabte 31 de juliol, els argentins God Save The Queen portaran a Roses el seu tribut a la banda de Freddie Mercury. Ja havien d'actuar a la Ciutadella a l'edició de l'any passat, però la pandèmia no va fer-ho possible.

Ara, el Sons del Món els recupera per a aquest 2021. Amb més de vint anys de carrera, God Save The Queen és la banda tribut al grup anglès amb més prestigi a escala mundial. Per això, va ser la banda escollida per promocionar la pel·lícula 'Bohemian Rhapsody'.

"La semblança física i vocal del líder del grup, Pablo Padín, i la qualitat de l'espectacle que ofereix la seva banda, fa que omplin grans auditoris des de Buenos Aires a Mèxic DF, passant per Liverpool, Tokio i Miami", subratlla l'organització del Sons del Món. I aquest juliol, si la pandèmia ho permet, toca el torn a Roses.

El grup argentí portarà a l'escenari de la Ciutadella el seu show 'Champions of the World', pensat precisament per a grans espais, que proposa celebrar els 50 anys dels anglesos amb un recorregut musical des del 1973 fins als 1995. I que no oblida clàssics de 'Queen' com 'Bohemian Rhapsody', 'We Wil Rock You' o 'We Are the Champions'.



1.290 localitats i Village

L'organització del Sons del Món subratlla que "es compliran totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries" arran de la pandèmia de la Covid-19. D'entrada, es pensa amb una platea amb un aforament per a 1.290 persones, amb distància interpersonal entre unitats afectives (i que suposa el 65% de l'aforament habitual).

També es mantindrà la zona de Village, on es podran degustar productes empordanesos i de quilòmetre 0 abans de cada concert. Allò que encara no es pot confirmar és si, a banda dels concerts a la Ciutadella, hi haurà programació de petit format als cellers de la DO Empordà. "Si es mantenen les restriccions actuals possiblement no es podran dur a terme", diuen els organitzadors del Sons del Món.

L'any passat el festival de Roses va tancar edició assolint el 97% d'ocupació. La del 2020 va ser una edició marcada per la pandèmia i les restriccions, però malgrat això el Sons del Món va arribar als 7.000 espectadors i va penjar el cartell de 'sold out' a set dels nou concerts que van integrar-ne el cartell.

La de l'any passat va ser una edició marcada per l'eclecticisme. Per la Ciutadella de Roses hi van passar Sopa de Cabra, Diego El Cigala, Sílvia Pérez Cruz amb Marco Mezquida, Miki Núñez, Manel, Stay Homas, Pablo López, Els Amics de les Arts i Lola Índigo.