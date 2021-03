Tornen les visites romanes, la millor manera de conèixer Empúries

Les visites emblemàtiques d'Empúries tornen a reactivar la seva activitat pels visitants per Setmana Santa. Després de no poder dur-se a terme per la pandèmia amb regularitat, durant la Setmana Santa podràn visitar-se les ruines i l'espai romà d'Empúries.

A partir de visites tematitzades i teatralitzades a través d'antics habitants de l'Emporiae romana del segle I dC, es podrà descobrir com era la vida de la seva ciutat fa dos mil anys, a l'era romana, per aprendre com eren les seves costums i la vida quotidiana de les societats grega i romana.

Les visites es realitzaràn dissabtes i diumenges i també durant la Setmana Santa. L'aforament és limitat i cal reservar prèviament.