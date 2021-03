El professor Xavier Pla acosta la figura de l'escriptor romanès Mircea Cartarescu

El professor de Literatura de la UdG, Xavier Pla, ofereix la xerrada 'És quan dormo que hi veig clar. Realitat i somni en les novel·les de l'escriptor romanès Mircea Cartarescu', dins el 14è cicle de literatura universal organitzat per l'agrupació Atenea del Casino Menestral Figuerenc. La conferència es fa en format virtual i es distribueix aquest divendres a través de les xarxes i s'envia directament als correus dels socis de l'entitat. El cicle es tancarà el 9 d'abril amb una xerrada d'Eusebi Ayensa.



La setmana passada va participar en el cicle la filòloga i traductora Nathalie Bittoun qui va fer una completa mirada sobre l'obra i la vida d'Émile Zola per convidar als oïdors a llegir o rellegir l'obra d'aquest gran escriptor francès.