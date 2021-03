El Museu de l'Empordà tanca al públic aquest dijous per tasques de manteniment i millora

Un cop acabada l'exposició Pintar, crear, viure. Dones artistes de l'Alt Empordà (1830-1939), prorrogada fins el passat 21 de març, el Museu de l'Empordà tancarà al públic per tasques de manteniment i millora de les seves instal·lacions.

Pel que fa a la valoració de l'exposició, ha estat molt positiva. En total, l'han visitada prop de 2600 persones que per totes les circumstàncies i per les restriccions de la pandèmia, és molt positiu. A nivell qualitatiu l'exposició ha tingut una valoració molt positiva, amb una gran acceptació del públic. A banda, ha estat una exposició lligada a altres projectes socials i educatius, que han tingut molt bona acollida. S'han fet activitats paral·leles que han tingut molt bona acollida, algunes virtuals i algunes presencials.

Els treballs que s'inicien aquest dijous 25 de març estan relacionats amb el projecte de reforma per a la millora de l'accessibilitat a l'equipament que ja s'ha redactat i aprovat i que consistirà en el canvi d'ubicació del quadre elèctric general de l'edifici amb l'objectiu d'habilitar una sortida d'emergència per complir amb les exigències d'evacuació dictades per la normativa actual contra incendis.

El Museu tancarà el 25 de març i tornarà a obrir al públic el dimarts, 13 d'abril.

A partir del 24 d'abril, el Museu de l'Empordà acollirà una exposició dedicada a dues artistes empordaneses, amb el títol Tura Sanglas i Rosa Tharrats. Un diàleg artístic.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez explica que "els darrers dos anys estem fent un esforç per millorar i condicionar els equipaments culturals municipals. Ara li toca al Museu Empordà que tenia deficiències importants i calia fer obres de manteniment i millora".