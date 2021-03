Màrius Serra i Roser Calafell animen la Vila del Llibre de l'Escala

La Vila del Llibre de l'Escala havia de fer-se aquest cap de setmana passat, però la pandèmia, com tot, ha obligat a posposar-la fins l'octubre. Per fer-ne un tastet, però, aquest dissabte passat l'escriptor Màrius Serra i l'artista Roser Calafell van portar el muntatge L'Escala de la saviesa és més vella que la Napeu!, a la sala polivalent. L'acte va tenir molt bona acollida atraient un públic principalment familiar. La propera proposta es farà a la primavera i estarà pensada per a adults i joves.