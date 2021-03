Les escoles de Castelló visiten el mural que està pintant l'artista Pilar Farrés per al 8M

Alumnes de les escoles de Castelló d'Empúries han visitat el mural que l'artista local, Pilar Farrés, està pintant amb motiu del Dia Internacional de les Dones. "Des del departament de Benestar Social i Famílies, s'ha volgut fer partícips del procés de creació del mural als centres educatius, en un tema tan important com és l'empoderament de les dones", segons informa l'Ajuntament.

L'alumnat de 6è de l'Escola Ruiz Amado, de l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava i els alumnes de 5è de l'Escola Joana d'Empúries, van treballar a les aules la col·laboració amb l'obra de Pilar Farrés i ahir, van fer-li una visita per grups, per tal de veure com treballa i fer una posada en comú. A més, cada grup ha proposat dues paraules que l'artista incorporarà en el mural.

Aquesta acció neix amb la voluntat de sacsejar consciències i de deixar un recordatori permanent d'aquesta reivindicació. Segons Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, "creiem indispensable implicar els centres educatius perquè permet arribar a més gent alhora que també ajuda els centres en la feina que fan dia a dia perquè les noves generacions creixin lliures de masclismes". La inauguració del mural es portarà a terme el dia 8 a les 11.30 h amb la lectura del manifest.

