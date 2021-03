Eusebi Ayensa analitza el vessant íntim de Kavafis

Konstandinos P. Kavafis (1863-1933) és, per a l'hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa, «el més gran dels poetes neogrecs», autor d'uns poemes que, tot i la distància en què van ser escrits, «segueixen commovent amb la seva bellesa sense temps». Per conèixer encara més la intimitat d'aquesta ànima sensible, Edicions Cal·lígraf publica el llibre «Reflexions i poemes d'un jove artista» (Cal·lígraf), amb text introductori, traducció i notes del mateix Ayensa.

Kavafis no va publicar mai la seva obra poètica, això va succeir dos anys després de la seva mort. Això mateix va passar amb aquests textos ara publicats i que es preservaven en el seu arxiu. Són, de fet, les seves proses més privades que mai en vida seva van veure la llum «per evitar problemes» a l'Egipte de principis del segle XX i que ara, per primer cop, han estat traduïdes al català. En aquests textos, el poeta, que fou musicat per Lluís Llach i considerat un dels més influents en la poesia catalana contemporània, tracta «de manera més profunda i sincera, aspectes de la seva poesia, la seva visió del món i la seva actitud ètica i moral davant dels problemes i reptes que li plantejava la seva societat». Molts dels temes que tracta després apareixeran en els seus poemes, diu Ayensa, són «reflexions per fixar el que serà el seu corpus literari». Amb molts d'ells, Kavafis s'avança al pensament del seu temps oposant-se a la pena de mort o a la teoria de la supremacia dels forts. En la part més poètica, també apareixen temes centrals en la seva obra com l'atracció pels nois joves o la impossibilitat de dedicar-se totalment a la literatura.

La traducció, la manera més profunda de llegir

Tots aquests textos fan referència a poemes. Una cinquantena d'ells, alguns inèdits i traduïts pel mateix Ayensa, s'inclouen en aquest llibre. D'entre aquests, una desena ja havien estat traduïts per Carles Riba. L'hel·lenista reconeix que la traducció li ha permès apropar-se més a l'autor alexandrí. «La millor manera, la més profunda de llegir un poema és traduir-lo, t'obliga a mirar el matís de cada paraula», diu Ayensa, que també destaca la il·lustració de la portada, un quadre molt simbòlic, inspirat en un poema de Kavafis, del pintor atenès Petros I. Zumbulakis on es veu un Kavafis jove i, al darrere, en un racó, ell mateix de vell. Enmig dels dos, un poema. Per a l'estudiós, és com un diàleg entre les reflexions que es fa Kavafis de jove i els poemes que escriurà de gran.







K.P. Kavafis (introducció, traducció i notes d'Eusebi Ayensa)Cal·lígraf164 pàgines - 20 euros