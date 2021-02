Presentació de «L'Escala de la saviesa és més vella que la Napeu!», aquesta tarda

Màrius Serra i Roser Calafell presenten «L'Escala de la saviesa és més vella que la Napeu!», aquest dissabte a les sis de la tarda a la sala polivalent de l'Escala. L'obra convida a descobrir les aventures de la Napeu, una iaia que coneix l'origen de totes les frases fetes. L'entrada és gratuïta, però cal inscriure's al web inscripcions.lescala.cat. Es tracta d'una presentació activa per tota la família, mentre en Màrius xerra, la Roser pinta. Al final de l'espectacle hi haurà un regal per qui encerti els enigmàrius -un enigma verbal basat en un doble sentit que cal desxifrar i respondre amb una sola paraula-.



Aquest acte forma part de les propostes de La Vila del Llibre de l'Escala, una iniciativa amb pocs anys de vida, però que ja acumula molt èxit. La pandèmia, enguany, obliga a replantejar-la i, tenint en compte que la Vila se sustenta en el contacte entre editors, llibreters i lectors, l'Ajuntament ha descartat «el format virtual» i ha decidit posposar-la fins a l'octubre, entre els dies 15 i 17. Malgrat ajornar la trobada, els organitzadors han volgut oferir-ne un tastet programant aquesta tarda amb la Napeu.





Tot a punt per a la presentació d'aquesta tarda de la #Napeu a l'Escala! Mentre en Màrius xerra, la Roser pinta! Una presentació activa, per a tota la família, que acabarà amb uns enigmàrius i un regal per a qui els encerti!



18.00

Sala Polivalent#visitlescala #viulesviles pic.twitter.com/DF4MFEZDCf — Xarxa de Viles del Llibre (@Viladelllibre) February 27, 2021