Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Ariadna Gil a l'obra Encara hi ha algú al bosc

És divendres i, tot i la pandèmia, en algunes poblacions de l'Alt Empordà es proposen diferents activitats culturals de les que podem gaudir.

Encara hi ha algú al bosc

Teatre Municipal El Jardí de Figueres

Divendres 28, a les 20 hores



Ariadna Gil, Montse Esteve, Judit Farrés, Magda Puig, Òscar Muñoz, Pep Pascual i Erol Ileri donen veu, a partir de testimonis reals, a les dones supervivents del conflicte bèl·lic de Bòsnia i als fills de les dones violades. Encara hi ha algú al bosc és un projecte que ens recorda allò que va succeir al cor d'Europa sense que els països del seu entorn fessin res per evitar-ho.

Concert de Suu

Teatre Municipal de Roses

Dissabte, a les 20 hores



Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l'actulitat. I no només això, sinó que el 2020 ha sabut demostrar la seva versatilitat, adaptant-se a les noves circumstàncies sanitàries i socials. Aquest dissabte actua a Roses presentant el seu disc Ventura i que ha esdevingut cançó de l'estiu de TV3.

Espectacle familiar L'Escala de la saviesa és més vella que la Napeu!

Sala Polivalent de l'Escala

Dissabte, a les 18 hores



L'Escala de la saviesa és més vella que la Napeu! és una producció de Vila del Llibre que es va poder veure a Ripoll fa unes setmanes i que convida a conèixer les aventures de la Napeu, una iaia que coneix l'origen de totes les frases fetes. Durant l'activitat, pensada per a un públic molt ampli, a partir de 8 anys, els creadors explicaran dues històries d'aquesta dona més vella que Matusalem. Roser Calafell farà dues il·lustracions en viu que els assistents podran guanyar participant en la resolució dels dos Enigmàrius que plantejarà Màrius Serra: un de nivell bàsic, pensat per a infants de fins a 14 anys, i un altre d'avançat.

Teatre: Perduts de Ramon Madaula

Sala La Cate de Figueres

Diumenge, a les 18 hores



Perduts és una comèdia escrita per Ramon Madaula que porten a escena els actors Òscar Intente i Jordi Coromina, representant dos homes que s'acabaran perdent en una espiral que canviarà les seves vides per sempre. Un bon sainet per passar el diumenge.