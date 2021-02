La Vila del Llibre 2021 de l'Escala es posposa i es farà del 15 al 17 d'octubre

La Vila del Llibre de l'Escala té pocs anys de vida, però l'èxit que acumula és tan gran que els seus promotors ja pensen a expandir-se a ciutats grans. La pandèmia, enguany, obliga a replantejar-la i, tenint en compte que la Vila se sustenta en el contacte entre editors, llibreters i lectors, l'Ajuntament ha descartat «el format virtual» i ha decidit posposar-la fins a l'octubre, entre els dies 15 i 17. També s'ha tingut cura de no coincidir amb Liberisliber de Besalú, que es fa la primera setmana d'octubre.

Malgrat ajornar la trobada, de la qual aquesta setmana se'n donaran més detalls, els organitzadors han volgut oferir-ne un tastet programant l'espectacle familiar L'Escala de la saviesa és mes vella que la Napeu!, ideat per l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell, aquest dissabte a les sis de la tarda a la sala polivalent. L'entrada és gratuïta però cal inscriure's al web inscripcions.lescala.cat.

Aquest muntatge, una producció de Vila del Llibre que es va poder veure a Ripoll fa unes setmanes, convida a conèixer les aventures de la Napeu, una iaia que coneix l'origen de totes les frases fetes. Durant l'activitat, pensada per a un públic molt ampli, a partir de 8 anys, els creadors explicaran dues històries d'aquesta dona més vella que Matusalem. Calafell farà dues il·lustracions en viu que els assistents podran guanyar participant en la resolució dels dos Enigmàrius que plantejarà Màrius Serra: un de nivell bàsic, pensat per a infants de fins a 14 anys, i un altre d'avançat.

La proposta, ideada a partir d'una anècdota familiar, Les aventures de la Napeu (Estrella Polar) és una nova sèrie infantil, escrita per Màrius Serra i il·lustrada per Roser Calafell, que compta, de moment, amb dos àlbums: Més vella que l'anar a peu i Tot OK.