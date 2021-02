Portbou restaura el memorial «Passatges» de Dani Karavan

L'any passat, uns brètols van malmetre amb grafits el memorial Walter Benjamin, Passatges, una instal·lació escultòrica declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, obra de l'artista Dani Karavan, a Portbou. Des de fa uns dies, l'Ajuntament ha iniciat la seva restauració que es preveu que es culminarà aquesta setmana. També s'estudia la possibilitat d'instal·lar més càmeres al costat del cementiri per garantir-ne la preservació i alhora «conscienciar», tal com explica la regidora de Cultura, Natàlia Torres.

L'actuació, que ha rebut una subvenció de 23.388 euros procedents de Patrimoni de la Generalitat, consisteix a sorrejar amb sorra els grafits fets dins el túnel de ferro i el mur proper. Un cop sorrejades les zones metàl·liques, el següent pas és aplicar un líquid oxidant en les zones afectades per igualar el to d'òxid existent. Finalment, la idea és netejar amb aigua la zona i aplicar una capa per aturar l'oxidació i dues capes de protector. Aquest monument és molt visitat, ja que es tracta d'un conjunt integrat en el paisatge del qual destaca aquest túnel encastat a la roca en un pendent pronunciat amb vuitanta-set esglaons i una visió impactant del mar. Un vidre gruixut al final del túnel tanca el camí esglaonat.

Instal·lar vinils a l'actual ruta Benjamin

D'altra banda, l'Ajuntament té previst la instal·lació a curt termini d'uns vinils informatius al llarg de la ruta Benjamin que passa pel municipi. Es tracta d'un camí que arriba des de Banyuls de la Marenda, a França, i que des de fa uns quatre anys ja segueix la pista forestal. Aquest camí en va substituir un altre, el que havia proposat Memorial Democràtic en el seu moment, però que era de molt difícil recorregut i que travessava una propietat privada, amb les consegüents queixes que aixecava. La nova ruta té molts avantatges. «La pista és molt ampla, neta i té vistes espectaculars», comenta la regidora. Això també ho corrobora la tècnica de Turisme, Teresa Puig, qui l'ha fet en nombroses ocasions amb diferents grups. Ella explica que «és una ruta molt més accessible». De fet, l'anterior no tenia manteniment i «era molt costeruda i escabrosa», quelcom que suposava també un cert perill per a les persones que el feien.

L'actuació de l'Ajuntament implica retirar els faristols que encara es troben al traçat antic de la ruta Benjamin, restaurar-los i ubicar-los en punts concrets del camí forestal que comença al coll del Frare, passa per la Riera i fins al poble. El camí actual és, segons Puig, «molt més segur i la gent pot gaudir del paisatge», quelcom que era difícil de fer en l'anterior traçat.

La ruta Walter Benjamin s'inicia a Portbou on els participants són traslladats en autobús fins a Banyuls. Des d'allà tenen entre unes cinc o sis hores de trajecte a peu que poden fer amb guiatge o sense. Segons Puig, la dificultat de la ruta és mitjana. «Bona part del camí passes per vinyes i després ja són caminets, no és perillós, tot al contrari».