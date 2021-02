El sector del llibre tanca el primer any de pandèmia amb més lectors, però amb caigudes de vendes al voltant del 20%

El sector del llibre ha tancat el primer any de pandèmia amb més lectors, però amb una caiguda de les vendes a Catalunya no superior al 20%, sobretot per l'anul·lació del Sant Jordi presencial, segons el Gremi de Llibreters. Aquesta radiografia té millors notícies a l'Estat, on la facturació haurà crescut al voltant de l'1%, segons ha explicat a l'ACN el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis. Entre els efectes positius de la pandèmia hi ha un increment en l'índex de lectors, així com l'augment de les vendes en les plataformes en línia, amb creixements del 500%, així com en les llibreries de proximitat, que han registrat increments del 80%. Ara bé, una mala notícia per al sector és l'augment de la pirateria per WhatsApp.

Segons ha explicat Tixis, la tendència no ha estat la mateixa en tot el sector del llibre, ja que aquest es divideix en tres parts diferenciades: els llibres d'interès general (ficció, no-ficció, infantil i juvenil), tota l'exportació a l'estranger i el llibre de text. Per al llibre d'interès general ha estat un any que "al final serà una mica millor" que el que va ser l'any 2019. "Haurem estat emptant respecte a l'any passat o poster creixent una mica depèn del segment", ha detalla. En aquesta tendència, la ficció ha crescut més que la no-ficció i el llibre infantil i juvenil ha empatat, amb un creixement global de fins a l'1%.

Si bé era un any que apuntava "fatal" per la pandèmia i en lloc de dotze mesos n'ha tingut nou 'reals', els llibres d'interès general han acabat creixent una mica respecte de l'any anterior entre mig punt i un punt, una dada estatal que no és la mateixa a Catalunya. En aquest àmbit, les vendes han caigut amb un comportament "pitjor" al de l'estat espanyol perquè Sant Jordi "pesa molt" i s'ha arrossegat el llastre tot l'any. "A Catalunya haurem tingut una caiguda de la venda de llibres", ha dit Tixis, tot assenyalant la xifra apuntada pel Gremi de Llibreters de Catalunya.

L'exportació a altres països ha caigut "dramàticament", al voltant del 40% o 50% i afecta especialment segells petits que no tenen editorial pròpia a Amèrica Llatina i exporten molta de la seva activitat. En el cas del llibre de text, la caiguda se situaria al voltant del 10%.



Més ganes de llegir

"En conjunt el balanç és positiu amb un any en el qual sobretot s'ha manifestat les ganes de llegir del lector i hi ha hagut més ganes de llegir que mai", ha afegit. De fet, ha celebrat que s'ha incrementat l'índex de lectura, segons una enquesta realitzada pel Gremi d'Editors abans de l'estiu, i que si abans la gent que llegia llibres un cop a la setmana, a la pandèmia va arribar a ser el 57%. "Costa molt que creixi això, guanyar un punt costa moltíssim, i se'n van guanyar set de cop", ha dit. Ara bé, cal veure quan ha quedat d'aquesta tendència, però la seva previsió és que l'índex estigui al voltant del 54%. Una altra tendència positiva és, segons Tixis, que a les plataformes de venda de llibres en paper i electrònic els ha anat bé, i també ha crescut lleugerament el llibre electrònic.

El contrapunt a l'increment dels lectors és que durant el confinament la pirateria ha crescut i ho ha fet de forma bastant destacada a través dels grups de WhatsApp, així com Telegram i Facebook, on els usuaris comparteixen arxius. "Es reparteixen gran quantitat de llibres d'una manera molt preocupant", ha dit. Aquest fenomen ja es registrava a finals del 2019, però no amb tanta intensitat. Si les persones eren cada cop més conscients de cometre una il·legalitat amb la pirateria a través de les pàgines web, per WhatsApp és una pràctica més difícil de detectar. Tixis ha destacat que tant Telegram com Facebook s'han implicat en el bloqueig d'aquests grups, mentre que a WhatsApp "li costa més". Ara per ara, el que el sector deixa d'ingressar per la pirateria està al voltant de 200 milions d'euros, tot i que la que es produeix per WhatsApp no està quantificada.



Els llibreters viuen un any "més o menys" bo

La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha assegurat a l'ACN que el 2020 és un any en el qual "més o menys" els ha anat bé, ja que durant la pandèmia tots s'han reinventat i han venut. Tanmateix, la manca de Sant Jordi els va afectar molt així com la digitalització dels llibres de text, i les pèrdues poden arribar a ser en el global anual de fins al 20%. De fet, segons les seves estimacions la majoria de llibreters hauran registrat caigudes d'entre el 20% i el 15% en tot l'any.

D'altra banda, entre els efectes de la pandèmia hi ha el fet que "per fer el mateix o menys" han de treballar molt més. "Si no fas coses extra, no pots esperar que et vinguin per la porta, i has de fer activitats i tota mena de coses", ha subrtallat. Ferrer ha detallat que el client espera que se li doni una cosa més: recomanacions, enviament d'informacions i un tracte més proper perquè necessita la prescripció del llibreter.

A més, les vendes de les llibreries en línia els han crescut molt, tot i haver baixat després del confinament i haver quedat més amunt que abans de la pandèmia. Igualment, ha remarcat que ven molt més la llibreria i sobretot a les ciutats petites i pobles.

També ha canviat la forma de vendre, si abans venien el que els portaven les editorials i les novetats, ara trien el que volen tenir a la llibreria. Molts llibreters abans no ho feien, i ara poden prescriure, de manera que "la qualitat i el servei són millors".



Creixements en línia del 550%

El responsable de continguts de la xarxa de llibreries independents Libelista, Gerard Almirall, ha explicat que tot i que al principi es feia una mica de "cosa" assumir que els anava bé, el seu creixement ha revertit en les llibreries de barri i de proximitat, cosa que els permet treure pit. "Hem crescut un 558% respecte a l'any passat", ha precisat. Si aleshores la plataforma es trobava en un moment "bastant baix", el confinament els ha permès créixer fins a un nivell "bastant bo i acceptable".

Al febrer de l'any passat estaven venent un centenar de llibres al mes i han passat a uns 550 mensuals, i la seva pàgina ha crescut un 140%, assolint els 250.000 usuaris l'any. "Hem pogut apropar totes les llibreries independents i de proximitat en zones de dispersió als seus usuaris", ha celebrat. A més, moltes no disposaven de pàgina web per a vendre en línia, i de la mà de la seva plataforma han pogut ser a Internet en temps de confinament.

"S'esperava que després del confinament el ritme baixaria, però també ens n'alegrem perquè la gent ha anat a les llibreries", ha dit. Des de la xarxa, aplaudeixen que l'estabilització de les vendes s'ha mantingut en un "punt mitjà" gràcies al fet que molts usuaris els han conegut i han quedat satisfets amb el servei, i les llibreries també han vist els beneficis de pertànyer a la xarxa, cosa que fa que estiguin en unes xifres "que no estan gens malament".

Des de la plataforma Amazon no han concretat si el volum de vendes de llibres en paper i digitals s'ha incrementat en aquest darrer any en el seu cas en "no proporcionar aquesta mena de dades" ni comentar sobre previsions i plans de futur.



Més vendes digitals que no compensen

El director general d'Abacus, Miquel Àngel Oliva, ha explicat que el 2020 ha estat un any "molt difícil" i que en el seu cas particular, amb la central logística a Vilanova del Camí, en plena Conca d'Òdena, van patir des del principi el doble confinament. Ara bé, sortosament l'empresa havia endegat el seu procés de transformació digital dos anys abans i en els primers moments va poder seguir servint les comandes que arribaven al seu web amb el fons de la seva llibreria més gran a Barcelona, la d'Ausiàs March.

En aquell context va haver-hi jornades en les quals es va multiplicar per 500 i 600 el nombre de comandes en línia respecte a l'any anterior, amb "creixements exponencials". Ara bé, Oliva ha subratllat que aquells creixements no han compensat les vendes de les botigues físiques obertes. Al voltant de Sant Jordi van passar d'una vintena de comandes al dia a través de la pàgina web a superar el miler en una jornada, sobretot les setmanes prèvies del Dia del llibre. Oliva ha destacat que per molt que es pogués vendre en línia i que se celebrés un Sant Jordi virtual, amb jornades "molt fortes en venda", mai pot ser com quan es tenen 40 botigues obertes o 40 parades al carrer a tots els pobles de Catalunya. "Va ajudar a salvar-nos, però no vam recuperar les vendes", ha dit. En concret, la campanya de Sant Jordi es van acostar al 20% de les vendes d'un Sant Jordi habitual, una dada que va ser "tot un èxit".

Pel que fa al balanç anual, Oliva assenyala que la caiguda de les vendes se situa al voltant del 20% perfectament, tot i que ha matisat que cada gènere s'ha comportat de manera diferent. En concret, el llibre de no-ficció ha baixat molt, perquè els lectors estaven més per la ficció i evadir-se una mica. "Globalment encara ens ha sortit força bé, però no hem pogut recuperar les xifres de facturació", ha afegit.



Les llibreries de proximitat, grans beneficiades

A la llibreria de proximitat Cal Llibreter, de Sant Just Desvern, el seu director, Arnau Cònsul, ha considerat que "fa lleig dir-ho", però la pandèmia els ha acabat afavorint, malgrat sotmetre'ls a alts i baixos. L'establiment, que va quedar a les portes de tancar amb el confinament ha acabat vivint un any en el qual ha pogut fins i tot revisar els sous i ha registrat un creixement del 80% de la facturació.

Per a Cònsul, el confinament municipal ha permès que molts veïns d'aquest poble d'urbanitzacions i enganxat a Barcelona passegessin pel centre i descobrissin la llibreria. El llibreter constata que molts veïns ara s'han vist obligats a fer vida al municipi, de manera que s'ha multiplicat l'afluència al centre. Ara bé, el seu gran dubte és, de tots aquells que els han descobert, quin volum de clients retindran quan es pugui tornar a Barcelona. "Crec que molt del client nou es quedarà", ha pronosticat Cònsul, que confia en la seva fortalesa a l'hora d'organitzar actes a la llibreria. Paradoxalment, ha celebrat la projecció del seu web renovat, que des d'una llibreria local rep comandes des de Londres, Holanda o Bèlgica, que passen a recollir familiars en persona.