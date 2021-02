El so de la cobla torna a sonar a Figueres amb un concert de sardanes

Organitzat per l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la Sardana Pep Ventura, aquest diumenge, 21 de febrer, se celebra, a La Cate de Figueres, un concert de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles. Entre les peces del programa destaquen El cant del batre, de l'Avi Xaxu, Lluïsa, d'Agapit Torrent, o Rebrolls de Figueres, de Carles Mauné. El concert es fa a les 18 hores. Tot i que és gratuït, per assistir-hi cal enviar un missatge al Whatsapp 661 173 709 o al correu fomentsardana@gmail.com.