El grup de música tradicional Mini-Stress actua a la Societat de la Jonquera

El grup de música tradicional empordanès Mini-Stress té previst oferir un concert a la Sala de la Unió Jonquerenca aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. La formació de música d'arrel amb instruments tradicionals catalans nascuda el setembre del 2019 ja havia d'oferir aquesta actuació el mes de novembre passat, però va caldre ajornar-lo davant la situació pandèmica. Mini-Stress va néixer amb la voluntat de difondre la música del país i acompanyar actes festius. Els seus integrants ja havien tocat junts abans, però van decidir agrupar-se per tenir més força.



A banda d'aquest concert, aquesta setmana també es proposa una altra activitat a la Jonquera. Es tracta d'un tast de vins dirigit per la sommelier Vanesa Martín centrat, en aquesta ocasió, en els vins negres. Hi participaran el celler Martí Fabra amb el Vinyes Velles, AV Bodeguers amb el Nereus Garnatxa Negra, el Vinya dels Aspres amb el Xot dels Aspres i el celler Arché Pagès amb el seu Cartesius. El tast es fa divendres a les 19.30 hores.