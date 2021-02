«La Tercera Mirada», d'Emma Alcalá, obre programació a Ca l'Anita de Roses

Ca l'Anita de Roses inicia el seu programa expositiu de 2021 amb la proposta La Tercera Mirada, una instal·lació d'Emma Alcalá (Còrdova, 1983) integrada per una vídeo-creació i els elements als quals es fa al·lusió durant la projecció, que pretén sensibilitzar la societat del problema de la violència de gènere a través de la mirada d'un nen. Es podrà veure a Roses del 13 de febrer al 14 de març.

La Tercera Mirada, basada en fets reals, parteix de la documentació recollida per l'artista durant les entrevistes realitzades a dones que han patit terrorisme masclista per a l'elaboració del seu anterior projecte fotogràfic Cicatrices del alma. En el decurs d'aquestes entrevistes, Alcalá observa que, en el cas de moltes dones, el detonant per adonar-se que allò que estava passant era intolerable, eren els seus fills. L'artista utilitzarà aquest canal, la mirada infantil, com a via de connexió entre l'espectador i la història de maltractament psicològic de la qual parla en aquesta exposició a Roses.

Animació infantil

La imatge de la vídeo-creació té una part d'animació infantil, amb il·lustracions realitzades per Jorge Vega Jiménez, mentre que la dansa conceptual a través de la qual s'escenifica el viatge emocional viscut per la mare, està creada i interpretada per la ballarina Noemí Luz.