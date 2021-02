Figueres obre debat sobre el cas de La Manada i la violència sexual als mitjans

Coincidint amb la posada en escena de 'Jauría', sobre el cas de La Manada, al Teatre El Jardí de Figueres, diumenge passat, s'ha organitzat un debat per parlar sobre com els mitjans tracten els casos de violència sexual partint d'aquest succés en particular. La trobada és aquest dimecres 3 de febrer a l'Auditori Caputxins, a les set de la tarda. L'acte està organitzat per Figueres a Escena, juntament amb la regidoria de Drets civils i feminismes de l'Ajuntament de Figueres i el suport de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí,

Hi participarà la periodista Susana Pérez-Soler, professora a la facultat de Periodisme Blanquerna i autora de l'informe La cobertura Mediàtica del cas de la Manada de Mediacat, i la psicòloga Alba Alfageme, especialitzada en victimologia, destacant els processos de violència masclista i perspectiva de gènere. El debat estarà presentat i moderat per la periodista del Setmanari de l'Alt Empordà, Paola García. L'assistència a la taula rodona és gratuïta amb reserva prèvia a www.figueresaescena.cat.

El 7 de juliol de 2016, una jove denunciava de matinada que havia estat violada per cinc joves que en un grup de WhatsApp s'autoanomenaven La Manada. Poques hores després eren detinguts, i el jutge ordenava el seu ingrés a la presó sense fiança. La jove, que en el moment de l'agressió tenia 18 anys, va haver de suportar que, tant judicialment com mediàticament, es posés en dubte la seva versió. La controvèrsia del cas també va girar al voltant del tractament informatiu als mitjans.

Diumenge passat el públic va assistir a una esglaiadora posada en escena de Jauría, dirigida per Miguel del Arco a partir de les transcripcions dels acusats i dels demandants en el judici del cas de La Manada. El text de Jordi Casanovas, portat a l'escenari per Teatro Kamikaze, va posar el públic dempeus davant la magnífica interpretació de María Hervás donant vida a la víctima. Un text necessari i de gran valor testimonial que aquest dilluns ha arribat als joves dels instituts de la ciutat en una funció que tanca la gira.