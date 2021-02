'Jauría' tanca gira a Figueres amb un aterridor relat del judici de La Manada

'Jauría' basada en el judici de violació per La Manada va posar dempeus el públic del Teatre Jardí de Figueres diumenge passat. Amb una darrera funció per als instituts aquest dilluns al matí la companyia Teatro Kamikaze tanca una gira de dos anys per Espanya i Amèrica Llatina que ha aconseguit l'aclamació del públic allà on ha anat.

El director Miguel del Arco ha fet un treball magnífic basat en el text de Jordi Casanovas. Es tracta d'una obra de teatre documental, a partir de les transcripcions del judici a La Manada i construïda amb les declaracions que en van fer la víctima i els acusats i que van publicar els mitjans de comunicació. El muntatge és una ficció documental que es basa en els fets que van passar el 7 de juliol de 2016 a Pamplona durant les festes de San Fermín quan cinc homes, autoanomenats La Manada, van violar en grup una dona. 'Jauría' destaca per la interpretació de tots els actors. Aterridora és la posada en escena de María Hervás donant vida a la víctima de l'agressió. Álex García, Ignacio Mateos, Martiño Rivas, Raúl Prieto i Fran Cantos completen el repartiment fent aflorar l'horror dels fets en cada moment entre el públic.

Després de prorrogar-se del maig de 2020 a gener de 2021 a causa de la pandèmia, finalment l'espectacle 'Jauría' es va poder veure aquest passat de setmana a Catalunya amb tres úniques funcions, la darrera, que ha tancat la gira, a Figueres. Després de l'obra el director Miguel del Arco va participar en un col·loqui per poder donar resposta a les inquietuds dels espectadors. Cal aplaudir la valentia del director per portar a escena aquesta obra tan necessària per visibilitzar la violència contra les dones. Destaca per una posada en escena impecable i un gran dinamisme que atrapa el públic des del primer moment al llarg dels noranta minuts que dura l'obra. A més 'Jauría' té el mèrit de servir una mica per fer arribar a la família en primera persona el suport que sí que hi havia a la societat, apuntava el director: "Crec que hem servit com a catalitzador de tota l'energia que hi havia al carrer per fer-los arribar en directe. 'Jauría' sotmet el públic en el dolor i la impotència i només amb els crits de "Yo si te creo!" que procedeixen des del carrer mentre dura el judici s'aconsegueix un respir entre tanta tensió.

Tants els aplaudiments del públic com la càrrega emocional que van transmetre els actors fan entendre que 'Jauría' és una peça clau per seguir avançant en la construcció d'una societat igualitària i aquest camí és única i exclusivament possible a través de l'educació i la cultura.

L'espectacle ha rebut el XVI Premi Cultura Contra la Violència de Gènere 2019 atorgat pel Ministeri d'Igualtat per la seva contribució en l'erradicació de la violència contra les dones, el Premi Ercilla 2019 a Millor Creació Dramàtica, el XXIX Premi Unió d'Actors a Millor Actor de Repartiment en Teatre (Fran Cantos) i els Premis Max 2020 a Millor Adaptació Teatral (Jordi Casanovas) i Millor Espectacle Teatral.



Taula rodona a Figueres

Coincidint amb la posada en escena de Jauría, Figueres a Escena, juntament amb la regidoria de Drets civils i feminismes de l'Ajuntament de Figueres i el suport de l'Aula de Teatre Eduard Bartolí, organitzen aquest dimecres 3 de febrer a l'Auditori Caputxins, a les 19 hores, un debat per parlar sobre com els mitjans tracten els casos de violència sexual partint del cas particular de La Manada.

Hi participarà la periodista Susana Pérez-Soler, professora a la facultat de Periodisme Blanquerna i autora de l'informe "La cobertura Mediàtica del cas de la Manada" de Mediacat, i la psicòloga Alba Alfageme, especialitzada en victimologia, destacant els processos de violència masclista i perspectiva de gènere. El debat estarà presentat i moderat per la periodista del Setmanari de l'Alt Empordà Paola García. La taula rodona és gratuïta amb reserva prèvia a www.figueresaescena.cat