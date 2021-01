L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries programa per a aquest dissabte 30 de gener, a les 11 del matí, un taller en línia sobre ecologia familiar per aprendre a no malbaratar aliments. Entre altres coses s'ensenyarà a fer una gelatina d'aliments. Com que les places són limitades, cal fer reserva al telèfon 972 250 512 o bé enviar un correu a informacio@ecomuseu-farinera.org. Els infants han d'estar acompanyats.