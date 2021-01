La novel·la negra guanya la partida dels llibres més prestats per les biblioteques

Si un vol saber què es llegeix en aquest país o què és tendència només cal repassar les llistes dels llibres «més prestats» a les biblioteques públiques catalanes. Malgrat un any difícil, amb tancaments intermitents, aquests equipaments han seguit oferint el servei presencial, ja que s'ha evidenciat la necessitat de la gent de llegir. També ha pujat com mai la lectura electrònica. Com explica la responsable de la biblioteca de la Jonquera, Mercè Crespo: «La gent carregava amb lots de deu, vint i trenta documents i, sobretot, han llegit moltes novel·les per evadir-se» tot afegint que «s'ho han llegit tot».

La narrativa és sempre la reina. Entre el top de les novel·les més prestades a les biblioteques de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala i la Jonquera destaquen, principalment, el gènere negre i policíac. Entre els llibres més prestats d'aquest gènere hi ha La cara norte del corazón, de Dolores Redondo; Terra alta, de Javier Cercas; Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà; La novia gitana, de Carmen Mola; La dolça Caterina, de Montse Castaño; La Mare, de Fiona Barton; Paraules que tu entendràs, de Xavier Bosch; Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado; la trilogia La Villa de las telas, d'Anne Jacobs i Ciudad de polvo, de Romano de Marco.







Dins la narrativa juvenil destaquen en els primers llocs La chica invisible, de Blue Jeans; Adolescents.cat: el nou manual; P.D. Todavía te quiero, de Jenny Han; L'ocell de la revolta, de Suzanne Collins; Noel et busca, d'Àngel Burgas; Harry Potter, de J.K. Rowling; After, d'Anna Todd i Poders Súper Genial, de Tom Gates.









també han llegit moltíssim i entre les seves preferències destaquen; El peix irisat, de Marcus Pfister; Agus i els monstres, de Jaume Copons; On és el senyor Mussol?, d'Ingela P. Arrhenius; La puerta màgica, de Martina d'Antiochia; Això és massa!, de Jeff Kinney; Diari del Greg. Ruta infernal, de Jeff Kinney i Els forasters del temps, de Roberto Santiago.Els lectors també han fet confiança. Entre els més prestats hi ha; el darrer llibre de Núria Esponellà,i clàssics com Memòries polítiques, de Claudi Ametlla i la guia Castelló d'Empúries, d'Albert Compte.