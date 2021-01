"Una història real" obre la nova temporada del Teatre Municipal de Roses

El proper dissabte, 23 de gener, el Teatre Municipal de Roses ofereix la representació de "Una història real", protagonitzada per Julio Manrique, Nil Cardoner i Mireia Aixalà. L'obra, escrita i dirigida per Pau Miró, reflexiona sobre les ferides emocionals d'un fill i un pare davant la pèrdua de la mare i l'esposa. Les entrades (15€), estan a la venda a la web rosescultura.cat.

"Una història real" aborda diferents temàtiques i se centra en les dificultats d'un escriptor d'èxit per entendre's amb el seu fill jove, que acaba d'iniciar la universitat. Per damunt de la relació de pare i fill hi plana la traumàtica pèrdua de la mare, simbòlicament representada per una vella butaca buida.

Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net és una teràpia beneficiosa per a l'ànima per poder tirar endavant. Cada persona troba la seva manera de portar-la a terme, alguns ho aconsegueixen sols i d'altres necessiten ajuda externa. Però què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove busqui refugi desesperadament? Què pot portar un jove de família progressista a coquetejar amb la ultradreta supremacista? És la por? La solitud? la manca de referents sòlids?

Un adolescent que se sent incomprès. Un pare absorbit per la seva professió. Un dol per gestionar. Una novel·la pendent de ser publicada. Un secret que pot acabar amb tot. I a l'exterior, el món no sembla anar millor: el discurs de la por agafa força, les esquerdes del pensament progressista són cada vegada més grans, l'individualisme ferotge impera. La clau és la supervivència.

Amb "Una història real" el Teatre Municipal de Roses obre la nova programació de la temporada hivern-primavera, que s'allargarà fins a finals de maig amb propostes teatrals com "Alhayat", "Yerma" i "Alguns dies d'ahir"; l'espectacle poètico-musical "Mucho más que dos" d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue; els concerts de SUU, Buhos i Songs of Hope en l'apartat musical; projeccions de cinema del programa Cicle Gaudí; una nit màgica amb el Mag Lari; i la XV Cantada d'Havaneres de Roses; a més de les propostes de teatre familiar de l'associació Optimist.