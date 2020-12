Un pessebre de grans dimensions recrea fidelment el poble de Pontós

Xavier Manera té 77 anys. És de Pontós de tota la vida. Quan era molt petit, en un racó de la botiga que tenien a casa seva va començar a fer el pessebre. «Hi tenia una cova, quatre pastors i els tres Reis», explica. Aquell pessebre, però, es va anar fent més i més gran fins avui, que ja li ocupa uns 20 metres quadrats i s'hi poden veure salts d'aigua, cases il·luminades, unes 350 figures i, per descomptat, una reproducció a petita escala del seu poble.

Manera, el qual havia estat el forner del poble i carter rural, comenta que el seu pessebre va començar a prendre volada farà uns dotze anys enrere. «No és que sigui religiós, però m'agrada molt fer-lo perquè, on vas a la tarda al poble? Fent el pessebre m'entretinc», reconeix. Tant és que en gaudeix que s'ha passat uns dos mesos per muntar-lo i és tot just ara que l'ensenya a tot aquell que el vulgui veure. Tot el que s'hi mostra ho ha fet ell, excepte les figures. Algunes d'aquestes, com el naixement, tenen més de mig segle d'història. La resta, sí, l'ha creat ell amb les seves pròpies mans tenint molta cura dels detalls, modelant el suro i la fullola per construir les cases o ideant el riu de cinc o sis metres de llargada, que li dona molta vida.

Aquest veí de Pontós gaudeix de la seva afició sol perquè, diu, «és la manera de no emprenyar-se amb ningú». Ho fa en un garatge amb el sostre d'uralita. És per això que comença a elaborar-lo aviat, per evitar el fred viu del desembre. Comenta que no és un pessebre que pugui canviar cada any «perquè moltes de les estructures ja estan fetes», tot i que sempre hi inclou algun detall nou, com les vies de l'AVE, l'any passat. Sorprèn veure que la meitat és una recreació molt autèntica del poble de Pontós, amb la torre de l'Àngel, la capella de Santa Anna... L'altra meitat és un pessebre imaginari, tradicional. Habitualment, Manera usava la molsa, ja que, malgrat ser una espècie protegida, si no és per vendre, es permet collir-ne. L'any passat, però, ja va optar per fer servir gespa artificial. «Ara hi ha poca molsa i els boscos estan molt bruts», afirma.



