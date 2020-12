Madamme Mustash, Vinnie Kairos i Ernest Prana actuen a La-sala.online

La-sala.online, una iniciativa nascuda durant el confinament, ha volgut fer costat als artistes de casa aquests dies programant una sèrie de concerts d'estils diferents i plens de sorpreses. Les propostes musicals, que es podran seguir des dels comptes de Facebook, YouTube i Twitch de La-sala.online, ja es van engegar la setmana passada amb les actuacions de Dani Ramírez, Buena Onda, Eclipse Duo i els rosincs Ariadna Vieyra i Delpuerto. Aquesta setmana i fins al 6 de gener s'han programat els concerts de Vinnie Kairos, Ernest Prana i Madamme Mustash.

Dimecres, un dia abans de finalitzar l'any, el públic podrà gaudir, des de casa seva, del so urbà i en català del raper, activista i pedagog del hip-hop Vinnie Kairos. Nascut a Arenys de Mar, ha presentat recentment el seu primer àlbum, Sinera. En una entrevista recent, Kairos ha explicat que «volia simular què hauria passat si el hip-hop hagués nascut aquí i no als Estats Units». El treball, escrit, produït i mesclat per ell mateix, vol recordar les connexions entre Espriu i la Nova Cançó per construir peces a partir del seu propi imaginari.

La següent proposta arriba el diumenge 3 de gener amb Ernest Prana, nom artístic d'Ernest Pratcorona, cantant i músic de Peralada, integrant de Crossing, que recentment s'ha presentat en solitari amb dos temes amb Tato Latorre com a productor musical: 100 botes de champú, una cançó sobre un amor trencat, i Dos cafés. L'artista actuarà a partir de les 7 de la tarda.

El darrer concert serà el 6 de gener, el dia de Reis, a les 7 de la tarda, a càrrec de la cantant rosinca Madamme Mustash, nom artístic d'Anna Gratacós, una veu angelical, plena de passió i amb tocs de la chanson francesa. Presentarà la seva darrera proposta, el seu tercer disc, Neurones.