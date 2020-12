Màgia i teatre gestual amb l'espectacle d'Optimist «The postman», a Roses

Màgia i teatre gestual és la proposta de teatre infantil d'Optimist The postman, que porta la Cia. Txema Muñoz, aquest diumenge 6 de desembre, a les dotze del migdia, al Teatre Municipal de Roses. Diuen que és l'únic carter que ha repartit cartes a més de 20 països en els cinc continents. Va entregar paquets a la reina d'Anglaterra, al Papa i a dos presidents de la Casa Blanca. Distribueix tot allò que té destinatari, però un dia veu que té un paquet sense direcció ni remitent. No sap per a qui és. Llavors el protagonista de la història decideix obrir-lo i descobrir què conté amb la intenció de fer-lo arribar al seu destinatari.