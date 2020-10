Mor l'escriptor i periodista Javier Reverte als 76 anys

El periodista i escriptor Javier Reverte, autor de la Trilogia d'Àfrica entre altres llibres de viatges, ha mort als 76 anys d'edat, segons ha confirmat el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha traslladat el seu condol a la família i amics. "Ha mort el periodista i escriptor Javier Reverte. Ho sento molt. Ens queda la seva obra, la seva excel·lent literatura de viatges, aquella trilogia meravellosa sobre l'Àfrica ... El meu condol a la seva família i amics. DEP", ha assenyalat Uribes en un missatge en el seu perfil oficial de Twitter.

Javier Martínez Reverte, que signava les seves obres com Javier Reverte, va estudiar filosofia i periodisme, professió que va exercir durant gairebé 30 anys, treballant com a corresponsal de premsa a Londres, París i Lisboa i com enviat especial en nombrosos països. També va treballar com a articulista, cronista polític, entrevistador, editorialista, redactor en cap de taula, reporter de el programa 'En Portada' de TVE i sotsdirector del diari 'Poble'.

Javier Reverte va tenir un gran èxit de vendes amb els seus llibres de viatges amb especial menció per la seva 'Trilogia d'Àfrica', formada per 'El somni d'Àfrica', 'Rodamón a Àfrica' i 'Els camins perduts d'Àfrica'.

Aquesta trilogia permetre a Reverte aconseguir la seva vella aspiració de dedicar-se completament a la literatura, i va reservar els seus escrits periodístics a col·laboracions puntuals amb diversos mitjans de comunicació.

Reverte també ha publicat la 'Trilogia de Centreamèrica', format per tres novel·les que transcorren a Nicaragua, Guatemala i Hondures. Ha escrit més de vint llibres basats en viatges, més de deu novel·les, quatre memòries i biografies i altres tants poemes.