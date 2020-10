Rusó Sala presenta el seu últim treball 'Desirem' en format trio, a Figueres

La Cate de Figueres reprèn aquest divendres el cicle d'acció musical «66butaques» amb l'actuació de l'empordanesa Rusó Sala, que presentarà el seu últim treball 'Desirem' en format trio, acompanyada de Míriam Encinas i del reconegut percussionista i bateria Aleix Tobias.

Després de l'aturada obligada a causa de la Covid-19, els concerts s'han canviat d'espai i s'han traslladat a la Sala La Cate, un lloc més ampli que permetrà augmentar l'aforament de les actuacions que tindran lloc el tercer divendres de mes. Tot i el canvi d'espai, l'essència de les actuacions del «66butaques» es mantindrà intacta, ja que la sala principal de La Cate s'adaptarà per tal de mantenir la proximitat de l'artista amb el públic i garantir la qualitat de so que caracteritzava la Sala Toni Montal, on s'havien dut a terme els altres concerts i l'aforament de la qual donava nom al cicle.

La primera edició culminarà amb actuacions de Ferran Palau, i Marina Herlop.