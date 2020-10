L'Alt Empordà se suma als actes de les Jornades Europees del Patrimoni

Des d'aquest divendres i fins diumenge es viuen a Catalunya una nova edició de les Jornades Europees del Patrimoni. Molts són els museus i institucions que s'han sumat, un any més, a la proposta. Entre aquests destaquem el cementiri mariner de l'Escala on s'ha fet un recital de música i poesia, el monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, o el mateix Ajuntament de Peralada que ja han dut a terme algunes propostes com ara visites guiades.







Del 9 a l'11 d'octubre arriben les #JornadesEuropeesPatrimoni, la festa major del #patrimonicultural. T'esperen més de 400 activitats gratuïtes per celebrar la cultura.



??? Consulta l'agenda i no te'n perdis cap!

?? https://t.co/fqRSDmK4eA#JEP2020 #laculturaesseguraiessencial pic.twitter.com/GvukL71fLm — Patrimoni (@patrimonigencat) October 2, 2020