Llançà recorda Pere Calders impulsant un premi d'assaig periodístic amb el seu nom

Era el juliol del 1963 quan l'escriptor Pere Calders, acompanyat de la seva família, va descobrir Llançà. En aquest poblet de la costa altempordanesa van passsar-hi tot l'estiu. Va ser tan grata l'estada que ho van fer, primer en una vivenda a la vila i després al port, tots els estius fins el 1994, any del seu traspàs. Era tal l'estima que Calders tenia per Llançà que les seves cendres -també les de la seva dona- reposen en un monument-mausoleu erigit al poble des del 1995. Llançà ara li vol retornar tota aquesta estima i impulsa, amb el suport incondicional de la família Calders i l'editorial Comanegra, el Premi Pere Calders d'Assaig Periodístic. Està dotat amb 6.000 euros, més els drets d'autor que se'n derivin, una xifra que el situen com un dels més ben dotats de la llengua catalana. Amb aquest guardó Llançà busca, segons ha explicat l'alcalde del poble, Francesc Guisset, resoldre "el deute que teníem amb Calders i alhora promoure els autors catalans", també per les noves generacions. Ho ha explicat durant la presentació aquest matí a la Casa de Cultura, en un acte on no hi ha faltat la filla de l'escriptor, Tessa Calders, i una de les seves netes, Diana Coromines.

Diana Coromines ha parlat de la faceta periodística del seu avi que va abastar quasi tota la seva vida i amb el que va ser mereixedor del Premi Nacional de Periodisme i el Serra d'Or. "Molts cops, la vessant periodística de Calders no és tinguda en compte, malgrat els premis i la seva solidesa", ha comentat tot incidint en "la mirada periodística i l'actitud irònica" que tenia Calders i que extrapolava a tota la seva obra literària.

El director de l'editorial Comanegra, Joan Sala, ha assegurat que "Calders era un exemple humà de superació" i que per ells és un honor que se'ls hagi convidat a compartir aquest projecte. "Aquest premi és important pel nom que ostenta, per la dotació ecoòmica i perquè hi ha una editorial al darrera", ha argumentat tot afegint que està convençut que esdevindrà "un premi de primera línia".



Les bases del concurs

Els autors que vulguin concórrer al premi hauran de presentar les seves obres amb pseudònim i tindran de temps fins al 31 de març. Els treballs hauran de ser inèdits i no podran estan pendents del veredicte de cap altre concurs. Tindran temàtica lliure –sempre en llengua catalana- oberta a qualsevol camp del pensament literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic o polític, entre d'altres.

Els originals hauran de tenir una extensió d'entre 200.000 i 300.000 caràcters i el guanyador es donarà a conèixer el 21 de juliol de l'any que ve, coincidint amb l'aniversari de la mort de l'autor.

El primer Premi Pere Calders d'Assaig Periodístic es publicarà en el marc de la Setmana del Llibre en Català del 2021.