Figueres Es Mou engega motors amb molt bona acollida per part del públic

Justament una hora després d'iniciar-se els primers muntatges del Festival Figueres Es Mou, a la plaça Josep Pla aquest diumenge passat, la pluja va fer acte de presència obligant a aturar l'exhibició d'alguns dels artistes convidats. Malgrat tot, els assistents van quedar-se amb aquell bon regust, potser també amb les ganes de seguir absorbint les creacions d'uns artistes de gran qualitat com van ser el Colectivo Glovo i Joan Català. El gruix del festival, però, es desplegarà aquest cap de setmana a diferents espais de la ciutat.

Les bones sensacions que dona el Festival, organitzat per Agitart, és veure com molts dels espectacles ja tenen els aforaments plens tot i que encara es pot apuntar més gent a la llista d'espera per si hi ha baixes. És cert que aquests són més reduïts, a causa de la pandèmia, però també és un bon símptoma que la dansa està agafant força a Figueres. «El programa mostra els nostres valors», reconeixia el director Roger Fernández.

La primera de les propostes d'aquesta setmana arriba divendres, a dos quarts de vuit del vespre, amb Una conferència ballada amb Toni Jodar als Caputxins. L'artista parlarà de la història recent i les tendències actuals. El mateix dia, a La Cate, cineclub Diòptria projectarà Solo nos queda bailar de Levan Akin.

Dissabte els espectacles s'obriran amb Azucena Momo i Dones ballen dones, al Museu de l'Empordà. La proposta es fa coincidint amb l'exposició Pintar, crear, viure i busca que el públic passi a formar part de l'espai com a objecte. Les següents propostes seran ja a la plaça Josep Pla on actuaran, a partir de dos quarts de vuit de la tarda, Magí Serra i AnnaMaria Klajnscek; La Sala i Antes Collado. Més tard, a les deu del vespre, l'acció es traslladarà a l'església Sant Pere on Mumusic Circus oferirà Flou Papagayo.



Un muntatge participatiu

El Festival culminarà diumenge amb un dels projectes que més entusiasmen els promotors: La Bugada, una proposta participativa de La Buena Compañía on s'han sumat moltes dones de la ciutat. Es farà a les 12 del migdia al Parc de les Aigües. A partir de les sis de la tarda, la dansa viatja fins a l'institut Ramon Muntaner on es veurà Brodas Bros & Kukai Dantza; la Cia In-Motus i Verdo Cendoya amb La partida on futbol i dansa s'entrellaçaran. Diumenge també actuarà Oso + Mujika, que dissabte no ho va fer per