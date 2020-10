La Sala Apolo farà aquest mes un concert amb 1.000 persones per provar l'eficàcia dels tests ràpids

La Sala Apolo de Barcelona farà aquest mes d'octubre una prova pilot amb un concert amb 1.000 persones per comprovar l'eficàcia dels testos ràpids de covid-19. "Tothom es farà els testos per veure quin grau d'efectivitat té i quina és la interacció en una sala amb aquestes condicions: en un espai tancat amb la gent veient un concert, cantant i ballant per veure si després hi ha algun tipus de transmissió o no", ha avançat aquest diumenge a Rac1 el president de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc), Lluís Torrents. "A banda de poder obrir les sales es convertirien en punts massius de fer test. Sempre hem dit que volíem treballar per ser la solució i no el problema", ha continuat Torrents.

"El Primavera Sound està ajudant Can Ruti per fer aquesta prova pilot a la sala Apolo i avançar en la investigació", ha comentat el president de l'Asacc. "La gent haurà de respectar algunes de les mesures vigents com portar mascareta i gel hidroalcohòlic, però podran prendre una copa. Haurem d'excloure persones amb símptomes i hauran de tenir un test d'antigen que doni negatiu", ha precisat Boris Rebollo, metge internista especialista en malalties infeccioses de Can Ruti, un dels líders del projecte. "Serà semblant al que es fa ara, però en un recinte tancat i amb el test ens assegurem que les persones puguin gaudir d'activitats d'oci en un lloc segur", ha reflexionat en veu alta Rebollo.

"Can Ruti serem els responsables de fer el test i seran una mica més de 1.000 persones les que necessitarem per provar que aquesta estratègia és segura", ha assenyalat el metge internista especialista en malalties infeccioses. "Necessitem intentar tornar a la normalitat el més ràpid possible. Volem demostrar amb un test d'antigen, que és ràpid, que aquella persona pot participar en un esdeveniment amb un gran número de persones, i així reactivar una part de l'economia", ha insistit Rebollo. "De fet, seria un primer pas perquè es facin reunions amb un major número de persones: un concert, un espectacle de màgia, teatre o al camp de futbol", ha conclòs el metge especialista de Can Ruti.