Els plans que no et pots perdre aquest diumenge 4

Activitats culturals programades per aquest diumenge 4 d'octubre:

Fira Mercat de Broncanters, a Castelló d'Empúries

Diumenge 4/10

De 8 a 14 hores

Centre històric (Castelló d'Empúries)

Es fa el primer diumenge de cada mes.

Exposició REMOR

Inauguració de l'exposició REMOR (Petra Vlasman i Gràcia del Ruste), a Figueres

*Activitat dins del Festival Figueres Es Mou

Diumenge 4/10

D'11 a 14 hores

La Cate (Figueres)

REMOR sorgeix dels records compartits entorn d'un espai: el safareig. Un espai públic on la remor de l'aigua i de les veus de dones i nens, donava calidesa a un ritual setmanal: la bugada. Aquesta tasca s'assignava a les dones, que rentaven de genolls (en rius o recs) o a peu dret, com als safareigs. Era una feina feixuga, la roba mullada pesava, i fes fred o calor, s'havia de rentar. Malgrat ser una tasca laboriosa, era una oportunitat per sortir de casa, conversar i tafanejar amb les veïnes. De fet, encara ens queden expressions com "fer safareig" per dir que es xafardeja, i "la roba bruta es renta a casa" per indicar que un tema és d'àmbit privat. Amb REMOR es vol reivindicar el safareig com a espai públic històric on les dones feien una feina digna. Els safareigs esdevenen un escenari per intervencions performatives. Provoquem reflexió i debat sobre la mecanització, la pèrdua d'espais públics de compartir i d'empoderament i sobre el rol de la dona i de l'home en la societat d'abans i la d'ara.

La Festa de l'Anxova s'ha presentat amb diferents canvis per adaptar-se a la pandèmia

Gastroanxova Tour, a l'Escala

*Activitat dins de la Festa de l'Anxova



Diumenge 4/10

11 hores

Des de la plaça de les Escoles fins a Sant Martí d'Empúries en carrilet

Pregó i lliurament de les Anxoves d'Or

Diumenge 4/10

12 hores

Ajuntament

S'ha decidit canviar la popular Ruta de la Tapa de l'Anxova, que suposava una gran acumulació de persones a la majoria dels locals participants, per una activitat nova, que s'ha denominat Gastroanxova Tour. Es tracta d'oferir visites guiades per a grups, que permetran combinar el coneixement d'alguns dels atractius del municipi, al mateix temps que es degusten tapes fetes amb anxova a diversos establiments. L'entrada inclou 5 tapes, 5 begudes i la visita guiada. El pregó anirà a càrrec del president de la DO Empordà, Xavier Albertí. Les dues Anxoves d'Or seran pel futbolista Valery Fernàndez i a l'exonomista Xavier Sala-Martín. Més informació aquí.

Teatre infantil a Roses.

Teatre Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol, a Roses

Diumenge 4/10

12 hores

Teatre Municipal (Roses)

Teatre infantil amb la companyia La Pera Limonera. Dos venedors ambulants es refugien d'una gran tempesta i expliquen la història d'un bolet i un esquirol, els quals, a causa de la guerra, emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. Baobab és un homenatge a totes aquelles persones, grans i menudes, a qui la violència dels conflictes armats ha obligat a deixar la seva terra. Espectacle guanyador del Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2019 i Premi Xarxa Alcover 2019.

Les editorials s'ubiquen a la plaça Prat de Sant Pere i la els Claustres. FOTO: Cristina Vilà Bartis

Liberisliber, a Besalú

Diumenge 4/10

12 hores

A diferents espais del nucli antic de Besalú

Liberisliber resisteix. Ho fa desplegant-se, aquest dissabte i diumenge, amb un programa que no renuncia a la qualitat i que inclou debats literaris, recitals, tallers i, per descomptat, l'exposició dels fons de seixanta-cinc editorials arribades d'arreu de l'Estat i, entre elles, de l'Alt Empordà com Brau, Cal·lígraf i WunderKammer, i la presència d'autors nacionals de renom com Eva Baltasar. Més informació aquí.

Cartell de Setmana de la Natura

Setmana de la Natura, a Castelló d'Empúries

Diumenge 4/10

12 hores

Punt de trobada: Ecomuseu-Farinera (Castelló d'Empúries)

Visita guiada a l'espai EmpordàNA't i la salut del riu La Muga.

Inauguració de l'exposició Gàmbia a les teves mans, a Capmany

Diumenge 4/10

17 hores

Capella de Sant Sebastià (Capmany)



L'Ajuntament de Capmany i l'associació Amb les teves mans organitzen aquesta exposició que es podrà visitar els caps de setmana fins el 12 d'octubre, de 9 a 19 hores. Es prega que a l'interior de la capella no hi hagi més de sis persones.

El Colectivo Glovo presenta Mapa. FOTO: TEMPRANO

Mapa amb Colectivo Glovo, Expectations will not kill you amb Osa + Mujika i Pelat amb Joan Català, a Figueres

*Activitat dins del Festival Figueres Es Mou

Diumenge 4/10

18 hores

Plaça Josep Pla (Figueres)

Figueres Es Mou comença a caminar de la mà de tres propostes ben diverses: Mapa, del Colectivo Glovo; Expectations will not kill you, d'Osa + Mujika, i Pelat, de Joan Català. Més informació aquí.

Cartell de 'La Passió de Crist'

Projecció de La Passió de Crist, a Figueres

*Activitat dins del Mil·lenari de l'Església de Sant Pere



Diumenge 4/10

17 hores

La Cate (Figueres)

Any 30 de nostra era. A la província romana de Judea, un misteriós fuster anomenat Jesús de Nazareth comença a anunciar l'arribada del "Regne de Déu" i s'envolta d'un grup d'humils pescadors: els Apòstols. Durant segles, el poble jueu havia esperat l'arribada del Messies – personatge providencial que alliberaria la seva sagrada pàtria i instauraria un nou ordre basat en la justícia-. Els ensenyaments de Jesús atreuen a una gran multitud de seguidors que el reconeixen com el Messies. Alarmat per la situació, el Sanedrí, amb l'ajuda de Judes Iscariot, un dels dotze apòstols, arresta Jesús. Acusat de traïció a Roma, Crist és lliurat a Ponç Pilat, qui, per evitar un motí, el condemna a a morir a la creu com un vulgar criminal.

Cobla Vila de la Jonquera

Concert de sardanes, a la Jonquera

Diumenge 4/10

17 hores

Sala Societat Unió Jonquerenca (la Jonquera)

Preu 5 euros

La cobla Vila de la Jonquera està dirigida pel jonquerenc Miquel Vilardell, des de llavors, han escampat la música de cobla pel territori del principat i la Catalunya Nord en Festes majors, aplecs i audicions de sardanes.