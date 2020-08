Figueres a Escena ajorna tres mesos l'actuació de Marc Parrot i la canvia d'espai

Figueres a Escena, l'encarregat de la programació escènica de l'Ajuntament de Figueres, ha anunciat que, "degut a les limitacions de l'espai", ajorna l'actuació programada de Marc Parrot.



L'esdeveniment estava previst que es fes el proper 12 de setembre a una iurta instal·lada al Parc Bosc. Aquest espai, de nou metres de diàmetre, permetia, inicialment, l'entrada de 80 persones per sessió. Les condicions extraordinàries actuals per revertir el contagi de la Covid-19 a la ciutat impedeixen que un espectacle d'aquestes característiques es pugui dur a terme. És per això que des de l'Ajuntament es decideix posposar fins al 12 de desembre l'actuació i canviar la seva ubicació, es farà a La Cate. Més endavant donaran els detalls de la venda d'entrades.





Refugi, de Marc Parrot, és un espectacle íntim i personal. Amb una direcció escènica a càrrec de, el músic trenca les barreres de l'escenari i comparteix amb el públic un espai comú que no permet trucs ni artificis. Jugant amb els contrastos sonors i l'experimentació, l'acompanyenper acabar de vestir amb senzillesa cançons essencials que configuren un moment de refugi únic en cada concert.