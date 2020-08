Campdepadrós orbita entorn de l'art, l'existència i el vincle de l'home i el medi

Gràcies a l'òrbita que fa la Lluna a la Terra, l'eix del nostre planeta es manté inclinat i el clima, suau i estable. Per a Mònica Campdepadrós, els eixos sobre els quals ella orbita són l'art, el qüestionament de l'existència humana i les relacions entre els éssers i l'entorn. «Un recorregut vital circular que l'ésser humà transita, embastant mons personals que giren al voltant dels nostres pensaments, sentiments i emocions», reflexiona l'artista qui dissabte a les 7 de la tarda inaugura Òrbites, la seva nova exposició a la Sala Municipal U d'Octubre d'Albanyà. L'historiador de l'art Enric Tubert la presentarà i s'escoltarà música de jazz del Quartet Minvant.

Tota l'obra presentada és inèdita. Campdepadrós mostra «un conjunt de peces tridimensionals presentades verticalment sobre el mur i que tenen en la geometria el motor de tota la sèrie». Geometria centrada, com diu Tubert, «en les formes circulars, en les concentracions concèntriques i radials».

L'artista opta per treballar la fusta alhora que antigues peces descartades es recuperen i reaprofiten per donar-los un altre contingut. «És tornar a donar vida, és com fer coses de forma infinita», confirma. Molts temes segueixen girant entorn de la ciència o la metafísica, així com un replantejament del mateix acte creatiu o de la creació plàstica. L'artista explica que just abans del confinament va acabar la peça Pausa paradoxal, quasi una mena de premonició.

Aquesta exposició, oberta fins al 30 d'agost, només és un dels projectes de l'artista per aquest any. Aquest agost també participarà en el projecte Microscopies, un itinerari per l'Anella Verda de Manresa amb intervencions artístiques permanents i efímeres a la natura. Ella portarà la instal·lació I de nou desitgem que busca «invocar a la col·lectivitat per posar llum per la Terra i la humanitat, en aquest moment».

Buscant la mirada positiva

Campdepadrós ja havia dut a terme una instal·lació d'aquest estil, amb clars valors inclusius, al festival Mau. La seva és sempre una mirada positiva. «Busco que la gent s'interpel·li, agafi consciència cap a la positivitat», argumenta. Potser per això també ha intentat representar els anomenats forats blancs, un objecte celeste que allibera matèria i energia. «Jo també ho vull ser, poder donar llum d'alguna manera, humilment, però transcendint l'acte individual», conclou.