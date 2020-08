Chassol tanca un Festival de Peralada atípic portant a l'escenari el seu nou film musical «Ludi»

El polifacètic Christophe Chassol ha tancat un Festival de Peralada atípic portant a l'escenari el seu nou film musical 'Ludi'. Inspirat en la novel·la 'El joc de les granisses' de Hermann Hesse, l'espectacle fusiona els conceptes del joc i el temps amb la música i les imatges. Damunt cada seqüència d'aquesta particular pel·lícula sonora, el pianista i compositor francès hi harmonitza els sons que ell en concep com a característics. I així neix la música de 'Ludi', en una nova demostració de per què a Chassol se'l considera el pare del gènere ultrascore. L'estrena a Peralada tanca un festival pràcticament de butxaca, que ha durat tan sols una setmana, i que s'ha fet gratuït i en 'streaming' arran de les restriccions per la pandèmia.

Pianista, cantant, compositor, arranjador i director musical. El carismàtic Cristophe Chassol ha aterrat aquest vespre per primer cop a Peralada. Hi ha presentat el seu últim treball, 'Ludi', un particular film musical que beu de l'essència de l'ultrascore, el gènere del qual se'l considera inventor, per haver creat autèntiques bandes sonores de la vida real.

Als seus treballs, la imatge pren tant de protagonisme –o quasi- com la música. Les seves composicions fusionen veu, música, sons i imatges amb l'objectiu d'harmonitzar la realitat. Amb 'Ludi', aquest francès polifacètic fusiona els conceptes del joc, el temps i la música des del punt de vista tant humà com animal. Combina documental, cinema i directe musical.

L'espectacle s'inspira en la novel·la 'Das Glasperlenspiel' ('El joc de les granisses') de l'alemany Hermann Hesse. Aquí, les seqüències mostren diferents escenaris que evoquen el joc. I damunt cadascun d'aquests marcs visuals, l'artista francès n'harmonitza els sons que els hi són propis i en va construint la música.



L'esperit de cada so

"És difícil, s'ha de treure l'esperit de cada so que arriba del vídeo, com ara un taxi, una porta que s'obre... I trobar-li la nota més escaient; però l'harmonització de sons reals ja té una llarga tradició al darrere, com per exemple amb la música de les pel·lícules", explica el mateix Chassol. A més, la tecnologia hi ajuda. "Avui dia hi ha ordinadors que ens permeten tallar la imatge, aïllar allò que ens interessa; per tant, és difícil, però al mateix temps cada vegada més fàcil", concreta el pianista i compositor.

De 'Ludi', Christophe Chassol en diu que el missatge que vol transmetre al públic és clar. "És un film musical que parla del joc i de les seves múltiples facetes, com la competició o la sort; i allò que vull ensenyar és que la competició no serveix per res, es pot fer un bon partit sense competir", afirma.

De gènere inclassificable, a Chassol se'l considera una referència per entendre quins camins pot obrir-se el jazz actual. Ha treballat per a estrelles del pop francès com Phoenix o Sebastien Tellier, i col·laborat amb artistes referents de l'r&b americà, com Frank Ocean o Solange (a qui li ha coproduït i escrit algunes cançons del seu darrer àlbum 'When I get home').

La seva música l'ha dut a la Biennal de Venècia, al Festival de Cannes i a tocar al costat d'orquestres innovadores com la Philarmonie de Paris o l'Elb Philarmonie d'Hamburg. 'Ludi' és el seu sisè àlbum.



Reduït, gratuït i en 'streaming'

El peculiar film musical de Chassol ha abaixat el teló d'un Peralada que el coronavirus ha obligat a restringir. El festival va cancel·lar la programació de juliol i agost i es va reconvertir. Per primera vegada, els espectacles han estat gratuïts –el poc públic hi ha assistit amb invitació- i s'han retransmès per 'streaming'.

Del 22 de juliol i fins avui, aquest Peralada Livestream ha portat una desena de recitals, concerts, dansa i conferències. Entre els artistes que han actuat, la ballarina María Pagés, el baríton Carlos Álvarez, l'artista plàstic Santi Moix, el músic i 'showman' Alfonso de Vilallonga, el tenor David Alegret i la soprano Sabina Puértolas. Tres nits s'han dedicat a la Cultura, la Sanitat i el Turisme; sectors tocats de ple per la covid-19.

I per tancar el festival, Chassol dona un missatge d'esperança. "L'única cosa que puc donar és el meu optimisme, perquè els artistes i programadors trobin noves maneres de fer; provo de ser optimista", diu. "Espero realment que s'hi pugui trobar remei", conclou.