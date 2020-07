El compositor Alfonso Vilallonga estrena el seu nou treball 'Hors de Saison'

El cantant i compositor Alfonso de Vilallonga ha presentat aquest dilluns el seu nou treball 'Hors de Saison' en el marc del Festival Castell de Peralada Livestream. Ho ha fet en primícia davant d'un públic reduït en una nit dedicada al sector turístic de la Costa Brava, un àmbit que ha quedat molt malmès a causa de la crisi de la Covid-19. Les muralles del Castell de Peralada s'han convertit en l'escenari ideal per un espectacle que ha combinat música i sàtira, a través de petits monòlegs on el barceloní ha desplegat la seva faceta més teatral. Tot plegat seguint la tònica de les nits anteriors, amb les mesures de seguretat en primer pla i amb una retransmissió en directe pels espectadors que ho han seguit des de casa.

El guardonat músic de cinema - guanyador d'un Goya i d'un Gaudí a la millor música per la banda sonora original de la pel·lícula 'Blancaneus' - showman i cantant Alfonso de Vilallonga, ha tornat una vegada més al Festival Castell de Peralada per presentar el seu nou treball 'Hors de Saison' (Fora de Temporada). Es tracta d'un àlbum que format per cançons pròpies en francès i que vol convertir-se en un veritable 'Déjeuner sur l'herbe'. D'aquesta manera, l'espectacle juga amb la vessant musical i teatral de l'artista, combinant els temes cantants amb petits monòlegs satírics.

Durant l'espectacle Vilallonga ha actuat acompanyat per Pau Figueres (guitarres), Juan Pastor (contrabaix), Rita Pagès (veu i trombó) i Iannis Obiols (piano), que han ajudat a teixir un ambient on la 'chanson' francesa s'ha convertit en la veritable protagonista. De fet, des d'un bon principi l'artista ha avisat al públic: "avui no parlarem ni de política ni de coronavirus, avui farem música".

El treball de Vilallonga havia de sortir al mes de maig però a causa de la Covid-19 no s'ha pogut presentar fins ara. Un àlbum amb el qual l'artista pretén transmetre diferents "sentiments", però sobretot fer arribar a la gent una bona dosis "alegria i amor". I és que per Vilallonga, la cançó francesa tracta precisament una mica d'això, una particularitat que l'ha fet "atemporal". Segon el compositor, és un gènere que sempre "ha agradat" i que "agradarà" de ben segur també en un futur.

Durant aproximadament una hora, el músic i compositor, doncs, ha desplegat el seu repertori més complet, introduint també alguns temes en castellà. Un recital que ha acabat entre forts aplaudiments dels assistents i una última cançó en anglès que ha volgut regalar al públic en la tercera nit de programació del festival altermpordanès, precisament, per "passar millor els dies foscos".



David Alegret, Sabina Puértolas i Chassol

El festival acollirà aquest dimarts l'actuació del tenor David Alegret, acompanyat al piano per Rubén Fernández Aguirre, que estrenarà 'Canticel', un homenatge a Josep Carner en el 50è aniversari de la seva mort. D'altra banda, la soprano aragonesa Sabina Puértolas, també en duo amb Fernández Aguirre, interpretarà un programa amb cançons d'Albéniz, Granados, romances i àries d'òperes com 'Alcina i Rodelinda' de Händel, 'Il turco in Italia' de Rossini o 'Lucia di Lammermoor' de Donizetti, entre d'altres el pròxim 30 de juliol.

L'última de les actuacions, el 31 de juliol, la protagonitzarà el pianista i compositor francès Chassol. Inventor del gènere 'ultrascore', presentarà per primera vegada a Catalunya el seu treball 'Ludi', un film musical inspirat en la novel·la 'Das Glasperlenspiel (El joc de les granisses)' de Hermann Hesse.



Un certamen diferent

El d'enguany s'ha convertit en un certamen ben diferent al dels anys anteriors, marcat íntegrament per la crisi de la Covid-19. Obligat a suspendre la seva 34a edició, el Festival del Castell de Peralada va ser batejat amb l'afegit de 'Livestream', ja que per primera vegada s'ha fet per streaming i de forma gratuïta. En aquest sentit, només un limitat nombre de persones n'han pogut gaudir presencialment amb un aforament d'entre 70 i 130 persones a l'església i a les muralles del Carme, respectivament.

Els espectacles s'han dedicat cada dia a diferents col·lectius, com per exemple el dels sanitaris, el sector cultural o el del turisme. Una celebració que ha anat portant alguns dels seus representants enmig d'uns protocols de seguretat ben presents en cada sessió. Entre les mesures establertes, l'obligació de respectar la distància de seguretat o l'ús de la mascareta en tot moment.

De fet, el mateix director del festival, Oriol Aguilà, apuntava fa uns dies que mai abans s'havien vist obligats a gestionar "uns protocols similars". Tot i això, malgrat les dificultats logístiques, el director també subratllava la gran "importància" de tirar endavant el format d'enguany, considerant que no deixar de ser una lluita "aferrissada" a favor del sector cultural del país.