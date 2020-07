Una família francesa de Saint-Malo reobre el Teatre Museu Dalí

El Teatre-Museu Dalí, el Castell de Gala a Púbol i la Casa Museu de Portlligat han reobert avui les seves portes després del tancament derivat de la pandèmia per coronavirus. La recuperació de les visites al Triangle Dalinià ha aixecat molta expectació a Figueres, on s'han vist les primeres cues davant de l'antic Teatre Municipal des del 14 de març. A l'entrada, tothom ha de passar per un control de temperatura, portar mascareta i rentar-se les mans amb hidrgel.

Una família de la localitat francesa de Saint-Malo, els avis Dandres i dos dels seus néts, han estat els primers a accedir al Museu. "Vam comprar les entrades el passat mes de juny. Teníem moltes ganes de venir. Som repetidors, havíem vingut amb altres vegades amb els nostres fills quan eren joves i ara venim amb els nostres néts. De Dalí ens agrada la seva bogeria", han explicat. Tantes eren les ganes de poder tornar a Figueres que han fet nit en uns apartaments situats just al costat del Museu.

La Fundació Gala-Dalí preveu fer el ple en aquesta primera jornada, amb un miler de visitants. El seu president, Jordi Mercader, ha declarat que aquest "és un dia molt especial". Ha parlat davant dels mitjans de comunicació acompanyat per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i els directius i tècnics de l'entitat, per als quals ha tingut paraules d'elogi "com a reconeixement a la gran feina feta" fins a arribar a la reobertura. També hi eren presents el cap de l'oposició i diputat Jordi Masquef, i el regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig.

Jordi Mercader ha reconegut que "estem en temps difícils" i que s'ha fet "tot l'esforç possible per obrir en condicions" per a garantir la seguretat de treballadors i visitants. El president ha remarcat, especialment, el suport rebut des de la Diputació de Girona com a "primera institució" que es va posar al costat de la Fundació quan aquesta va alertar dels seus problemes per a garantir la reobertura. També ha explicat que hi havia bona sintonia amb la resta d'administracions i ha esmentat "la Generalitat i el Ministeri de Cultura" com a possibles companys de viatge si han d'arribar noves línies d'ajut.

Junts han visitat l'exposició El surrealisme soc jo, amb la qual la Fundació espera captar visitants més enllà dels interessats en el Teatre Museu. Jordi Mercader ha posat émfasi en el manteniment "de la voluntat de construir un futur diferent. Hi estem treballant intensament sense renunciar, en cap cas, les nostres arrels". "Farà falta coratge", ha conclòs.



Sense "saber res" de la visita dels Reis

L'alcaldessa i vicepresidenta de la Fundació, Agnès Lladó, considera que aquest "ha estat un gran dia per a la ciutat i per a la comarca. La reobertura és un pas endavant i ara cal que puguem garantir, entre tots, que vagi més enllà del setembre". Sobre l'anunciada visita dels Reis d'Espanya a Figueres, el pròxim divendres 17 de juliol, Lladó assegura "no saber-ne res".

Miquel Noguer, per la seva part, ha volgut deixar clar que "la Diputació ha estat, està i estarà sempre al costat de la Fundació Dalí. Mai ens havia demanat res i ens oferia molt.Ha estat del tot lògic que, quan per primera vegada ha sol·licitat ajut, ens hàgim posat al seu costat i més tractant-se d'un tema cultural, una de les àrees amb les quals treballa la Diputació a tota la demarcació".