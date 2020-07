L'art urbà posa color als carrers de Figueres

L'Street Art o art urbà és una expressió artística que es desenvolupa en espais públics i que pot tenir forma de mural, grafit o qualsevol altra acció artística. A Figueres s'ha apostat per aquest tipus d'art com una de les quinze accions del Pla Estratègic de Turisme que va presentar l'Ajuntament a inici de juny. El projecte «Art al carrer» té diversos objectius, com «millorar l'espai públic de la ciutat, fer que l'art sigui present en el dia a dia de les persones, desvincular l'art urbà del vandalisme, introduir l'art urbà a la col·lecció del Museu Empordà, així com potenciar la circulació de persones a través d'iniciatives vinculades amb les intervencions artístiques».

Dins d'aquest projecte, tres artistes locals han pintat tres murals a tres espais de la capital de l'Alt Empordà: Fert, a l'accés al Parc Bosc pel passeig Nou; BL2A, als comptadors del carrer dels Enginyers, i Wäwä, a la paret de l'ampliació de la depuradora. A més, també se'n faran al mur d'entrada a Figueres pel carrer Avinyonet i al mur d'entrada pel carrer de l'Empordà.

Fert.One s'ha encarregat de donar color al mur gris de més de 35 metres de l'entrada al Parc Bosc, que enguany celebra el seu centenari. L'artista explica que «pretenia fer un retrat del parc» i que «es planteja com una reflexió sobre el que pot representar aquest espai verd del centre de Figueres on tots hi tenim algun record».

En aquesta obra hi podem trobar molts elements diferents, tots ells relacionats d'alguna manera amb aquest espai emblemàtic de la ciutat. Segons Fert, «el pes principal de la composició recau sobre la vista zenital del mateix parc». La fauna i la flora tenen un paper important en aquest mural, amb forma d'ocells «que donen vida i moviment a la composició» i fulles. En aquest mur, també hi destaca una cara somrient que «busca dotar el Parc Bosc com un espai a gaudir de la millor actitud».

La segona obra d'art urbà que s'ha realitzat els darrers dies l'ha fet BL2A als comptadors del costat del Museu de l'Empordà. L'artista explica que «normalment treballo en formats més petits, però el Museu em va proposar aquest espai i és l'obra més gran que he fet mai». BL2A ha recopilat tots els seus personatges i els ha connectat entre ells en aquest mural. En altres punts de Figueres i altres municipis de Catalunyapodem trobar les seves curioses obres en format «baldosa».

La figuerenca Wäwä va rebre l'encàrrec per part de Fisersa de pintar la paret de l'ampliació de la depuradora municipal. És l'obra més gran de les que s'han fet –ocupa 75 metres de llargada per 4 d'alçada– i, com si fos una història de vuit vinyetes, té la intenció de «promoure la idea de la qualitat de l'aigua de Figueres i la defensa del medi ambient», explica l'artista.

Tots tres artistes urbans valoren positivament aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Figueres. BL2A creu que «ara se li està donant més visibilitat a l'art urbà» i que «està bé que ho hagin proposat a artistes locals». Fert explica que «totes les ciutats necessiten respirar vida» i que «Figueres podria seguir apostant per l'art». A més, destaca que «l'art urbà és més proper que el que és en una galeria, ja que és al carrer i la gent se'l fa seu».

Fert.One - La seva firma, arreu del món

Jordi Comas és Fert, un artista mural i il·lustrador de Cabanes. Va començar en el món de l'art urbà l'any 2008 i ha dut a terme projectes als Estats Units, a Sud-amèrica i a tot Europa.

BL2A - Del grafit al format «baldosa»

BL2A sempre ha pintat al carrer, abans es dedicava al grafit i fa sis anys es va passar al format «baldosa». Podem trobar els seus personatges en racons de ciutats catalanes i europees.

Wäwä - Il·lustracions sobre el mur

Sota el nom artístic de Wäwä trobem la il·lustradora figuerenca Alba Falgarona. Podem trobar altres obres seves a la biblioteca de Figueres i a l'escola Josep Pallach i a la de Llers.