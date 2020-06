Les ballades de sardanes passen a audicions-concerts per salvar la temporada

Uns altres dels damnificats dins l'àmbit de la festa major són les cobles. A tota festa de poble no hi pot faltar l'audició de sardanes i l'acompanyament de la missa. La pandèmia, però, ho posa en risc, ja que per ballar cal tocar-se. Una de les solucions que aporten les cobles per salvar el sector, molt tocat perquè és a l'estiu quan es concentren més les festes, és convertir les ballades en concerts sardanístics amb el públic assegut.

Una de les cobles més arrelades del territori és la Ciutat de Girona. Com totes les formacions, han vist caure el seu calendari i serà just aquest dimarts quan ofereixin la primera actuació –en format concert, aforament limitat i cita prèvia– des del març, a la festa major de Sant Quirze de Besora. Joaquim Burjachs, representant de la cobla, és del parer que «si hi ha voluntat es poden trobar sortides» tot i que entenen que no n'hi ha per a tothom. Ells, però, veuen «que no n'hi ha, de voluntat, ho suspenen tot i no hi ha consciència que som professionals que ens guanyem la vida amb això». Dins aquesta línia, per exemple, destaca l'anul·lació de la cantada d'havaneres de l'Escala que es va conèixer la setmana passada.



L'Aplec de Figueres, el 23 d'agost

A Figueres, però, han entès el missatge i el Foment de la Sardana Pep Ventura fa temps que treballa per mantenir el calendari de l'estiu i ajudar el sector. En aquest sentit, el Foment manté totes les ballades dels divendres a la nit, des del 3 de juliol fins al 21 d'agost, contractades. La presidenta Montserrat Mauné lamenta que hagin de ser concerts i no ballades, però no hi veu alternativa. El Foment també ha fixat pel diumenge 23 d'agost la celebració de l'Aplec que es va haver de suspendre el maig passat. Mauné encara se sorprèn d'haver aconseguit un diumenge en ple agost i mantenint les mateixes cobles: Els Montgrins, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i els Tres Vents del Rosselló. A més, el dissabte 22, la mateixa cobla Ciutat de Girona oferirà un concert.