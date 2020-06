Tornen els festivals de música a la Costa Brava i el Pirineu de Girona per l'estiu 2020

La qualitat i la varietat dels festivals de música que té la demarcació de Girona, sumades a altres festivals de diferent gènere, fan que la Costa Brava i el Pirineu de Girona siguin una destinació cultural de referència per als amants de la música i la cultura d'àmbit nacional i internacional.

Al llarg de tot l'any, les comarques gironines acullen una trentena de festivals de música de gran format i uns vint-i-cinc de petit format, emergents, alternatius i innovadors, que es distingeixen per la seva programació, ubicació i, especialment, per les seves propostes off, com ara exposicions, activitats familiars o producte gastronòmic de quilòmetre zero.

Cal destacar que el turisme cultural i musical contribueix a la diversificació i desestacionalització turística a la destinació, alhora que promou valors com la descoberta d'una identitat musical local, incentiva la mobilitat i dinamitza petits municipis del territori. La cultura viva i el patrimoni són valors estratègics per a la promoció turística de les destinacions gironines, i en el marc dels festivals, el patrimoni es converteix en el millor dels escenaris.

Amb la crisi de la COVID-19, la cultura, els professionals i el turisme s'han vist plenament afectats, però amb els plans de desescalada el sector es reactiva paulatinament. A la demarcació de Girona, entre març i mitjan juny de 2020 una gran part de festivals i esdeveniments culturals han estat cancel·lats, i cap a la meitat s'han ajornat fins a l'estabilització de la situació sanitària, el restabliment de la mobilitat i la reactivació econòmica i turística del país.

En la fase final de la desescalada i amb les restriccions que encara es mantenen, nombrosos ajuntaments i empreses promotores i organitzadores d'esdeveniments culturals s'uneixen per impulsar, reformular i reprogramar festivals amb la finalitat de recuperar l'activitat artística, cultural i social del sector musical.

Un estiu amb festivals de nous formats i en noves ubicacions

Amb la nova normalitat es reprèn la programació de festivals de primer nivell a la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Els organitzadors i promotors implementen mesures per salvaguardar la salut del públic, dels artistes i dels treballadors per tal que els espectacles disposin d'òptimes condicions per ser gaudits amb seguretat, tranquil·litat i plenitud.

Es preveuen limitacions en els aforaments, la compra d'entrades en línia, edicions limitades i la retransmissió en línia (streaming) d'actuacions complementàries.

La conjuntura actual comporta que els cartells estiguin protagonitzats per artistes locals i estatals, i que sigui menys present la participació d'artistes internacionals, arran de les restriccions de mobilitat.

Pel que fa a noves ubicacions, que ajuden a garantir la distància de seguretat entre els espectadors, s'han potenciat els espais amplis i oberts, i s'han creat així nous emplaçaments, com ara auditoris naturals, camps de futbol i places.

Festival Ítaca, a Corçà i la Pera, del 19 al 27 de juny

Estiu & Jazz Girona, a Girona, el 25 i 26 de juliol

Tempo sota les Estrelles, a Girona, del 16 de juliol al 15 d'agost

Sons del Món, a Roses, del 31 de juliol al 9 d'agost

Concerts d'Aro, a Santa Cristina d'Aro, del 12 de juliol al 30 d'agost

Festival Rumba de Palamós, a Palamós, del 3 al 31 de juliol

Festival Emergent, a Sarrià de Ter, Fornells de la Selva, Sant Gregori, Cervià de Ter, Vilablareix i Madremanya, del 24 de juny al 4 de juliol

Festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, del 5 al 27 d'agost

Festival Isaac Albéniz, a Camprodon, del 26 de juliol al 13 d'agost



Es troben ultimant les seves programacions i formats festivals com ara el Festival de la Vall de Camprodon i el Festival de Torroella de Montgrí que enguany commemora la seva 40a edició.

De cara a la tardor, es manté la programació de festivals com ara Temporada Alta, Black Music Festival, Festival Insomni o Figueres es Mou, entre d'altres.

Ja s'ajornen per a l'edició de 2021 festivals com l'(a)phònica de Banyoles, A Cappella de Girona, Cap Roig o Les Nits de Marimurta de Blanes.

Alhora, el Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, que compta amb noranta-tres associats, com ara museus i ens relacionats amb el patrimoni, entitats públiques de promoció, organitzadors de festivals i empreses de serveis culturals, treballa per estructurar l'oferta cultural de la demarcació, posant en valor els principals atractius culturals però també donant protagonisme i visibilitat al llegat i a iniciatives culturals que queden fora dels circuits turístics.

Entre les darreres actuacions culturals que ha dut a terme el Club de Màrqueting trobem la difusió de les iniciatives i visites virtuals del territori per mitjà del blog Som Cultura, un concurs de preguntes i respostes sobre el coneixement general de la Costa Brava i el Pirineu de Girona o la creació de stories per a Instagram amb contingut dels associats del club.

Properament, es preveu endegar la programació de la cinquena edició de la campanya Som Cultura, al novembre, que enguany es planteja de manera híbrida, amb activitats presencials i propostes també digitals, virtuals o retransmeses en línia (streaming).