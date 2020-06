Gertrudis posa veu a la lluita contra l'esclerosi múltiple en la pitjor cançó de l'estiu

Amb el lema "Mulla't i fem que soni millor", la Fundació Esclerosi Múltiple i el grup català Gertrudis han presentat avui la 27a edició del Mulla't, que inclou una original campanya per a recaptar fons creada gràcies a la col·laboració de la consultora creativa Vertically.

El grup musical ha presentat la "pitjor cançó de l'estiu", una peça que arrenca amb la banda tocant d'una manera catastròfica, sense cap tipus d'harmonia. La il·luminació i els recursos visuals ajuden a reforçar aquesta idea de distorsió. "Com una melodia a la que li falten moltes notes, la vida de les persones amb esclerosi múltiple (EM) i la del seu entorn més proper es veu alterada pel diagnòstic de la malaltia", explica Xavi Ciurans, cantant de Gertrudis.

La campanya convida a la societat a sumar-se a aquesta iniciativa per aconseguir que tant la cançó com la vida de les persones amb EM millorin. Per això, la Fundació Esclerosi Múltiple, a través del web mullat.cat, ha posat en marxa una campanya per tal d'aconseguir entre tots que la cançó soni millor i recaptar així fons per lluitar contra la malaltia. D'aquesta manera, a mesura que augmentin els donatius, es desvetllaran diverses peces amb millores de la cançó per finalment descobrir el videoclip el diumenge 12 de juliol, data en què se celebrarà el Mulla't 2020. Aquell dia es podrà escoltar la cançó, que és un remix d'un tema de Gertrudis que ha comptat amb la col·laboració de Vic Mirallas.

Aquest any, mullar-se per l'EM és més important que mai

La crisi de la COVID-19 ha afectat de manera significativa les persones amb EM, tant a nivell físic per la manca de mobilitat, com a nivell psicològic per la incertesa de conviure amb una malaltia crònica en el context d'una pandèmia. A més, s'hi afegeix el fet que, per la discapacitat associada, les persones amb EM són un col·lectiu amb majors dificultats d'inserció laboral durant la crisi econòmica post pandèmia.

Durant els mesos de confinament, la Fundació Esclerosi Múltiple s'ha adaptat a la situació i ha ofert més de 14.000 atencions online o telefòniques per atendre les persones que es beneficien dels serveis d'atenció integral que s'ofereixen des de la entitat. "Ara més que mai, necessitem tot el suport per minimitzar els riscos de salut, realitzar tasques d'acompanyament a les persones amb EM i garantir fons per a la investigació. Serveis com l'atenció psicològica, la neurorehabilitació, l'acompanyament o la inserció laboral són fonamentals per millorar la seva qualitat de vida", explica la Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Una edició del Mulla't diferent

Degut a la situació d'excepcionalitat que vivim, el Mulla't 2020 adaptarà el seu format per adequar-se als diferents territoris i arribar a tots els racons de Catalunya. Així, als municipis on les condicions sanitàries ho permetin, el 12 de juliol celebraran l'esdeveniment solidari i/o es realitzaran altres activitats vinculades, impulsades per les mateixes piscines, en altres ubicacions que han cedit els Ajuntaments.

Altres maneres de mullar-se

La il·lustradora catalana Mariona Tolosa Sisteré és l'autora de la imatge del Mulla't, que aquest any inclou elements frescos i estiuencs com plantes marines, fars i una balena. A les piscines participants a la jornada solidaria i a través del web mullat.cat/botiga es poden aconseguir samarretes, tovalloles, bidons i altres articles amb els dissenys de l'artista catalana. Els fons recaptats es destinaran a les diverses iniciatives que organitza la Fundació al llarg de l'any per aturar l'impacte de la malaltia, juntament amb les iniciatives online que poden crear particulars i empreses a www.mullat.cat/repte.

Per col·laborar amb el "Mulla't" també es pot comprar OleAurum, l'oli solidari elaborat per petits productors catalans agrupats sota la marca Olis de Catalunya que se sumen per setè any a la iniciativa. L'oli es ven a més de 1.000 supermercats catalans durant tot el mes de juliol i per cada ampolla venuda es destinarà un euro a la Fundació Esclerosi Múltiple. Igualment, també es mullaran els Forns Enrich que donaran 1€ per cada coca venuda per la revetlla de St. Joan.