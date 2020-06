Roses anul·la els focs artificials de Sant Joan però programa «Liceu a la Fresca»

La pandèmia està obligant els ajuntaments a anar modificant els seus calendaris d'actes. Ho fan a mesura que la desescalada avança. Tot i això, algunes decisions ja s'han hagut de prendre com ara Roses, que ha decidit anul·lar els focs artificials que es feien cada any per Sant Joan, així com el concert de la plaça Catalunya d'aquell dia. El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, explica, però, que es permetrà «encendre la foguera» tot i que tenen la incògnita, a hores d'ara, des d'on vindrà la Flama del Canigó, si la frontera resta encara tancada.

Malgrat aquestes anul·lacions, Roses va fent camí per oferir algunes propostes culturals. En aquest sentit, ja s'ha previst que el dia 20 de juny s'ofereixi al Mas de les Figueres una vetllada del Liceu a la Fresca. Es tracta d'una proposta que l'any passat es va dur a terme dins de la biblioteca. «Serà el primer acte públic que fem», afirma el regidor. També treballen per mantenir l'oferta del festival Sons del Món, tot i que encara s'ha d'acabar de concretar.

Jornades d'estudis posposades i canvis a la Festa de la Sal de l'Escala

A l'Escala també han posposat activitats com les Jornades del Centre d'Estudis Escalencs que s'ha traslladat a l'octubre. Enguany, com explica la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, Lurdes Boix, estarà dedicada a la pedra seca i inclourà, entre altres, la presentació d'un llibre de l'arxivera Marisa Roig sobre El curs del Fluvià en el tram baix entre els segles XVI-XX i un homenatge a la folklorista i poeta Palmira Jaquetti (1895-1963). La Festa de la Sal, que es farà el tercer dissabte de setembre, també inclourà canvis per evitar aglomeracions: es faran concerts a l'aire lliure, no hi haurà grup convidat però es permetrà ballar les nyacres i el ball del Drac.

La Mostra Floral a Llançà

El que també es manté és la Mostra Floral de Llançà. Els organitzadors, els Amics de la Parròquia de Sant Vicenç en col·laboració amb l'Ajuntament, la impulsen del 13 al 21 de juny al temple parroquial i la capella del Port. Les creacions florals es podran visitar el 13 de juny, de les 12 a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores; el 14 de juny, de les 11 a les 13 hores i de les 17 a les 20 hores. Finalment, del 15 al 21 de juny l'horari ja serà de les 18 a les 20 hores.