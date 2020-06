La projecció de l'òpera Carmen, primera activitat cultural a Roses post-confinament

El jardí del Mas de les Figueres de Roses serà el privilegiat espai que acollirà la primera activitat cultural celebrada a Roses de manera presencial des de la declaració de l'estat d'alarma del passat 14 de març. L'acte tindrà lloc la nit del dissabte 20 de juny i consistirà en la projecció de l'òpera Carmen de Bizet, amb muntatge de Calixto Bieito. La resta de programació del mes de juny serà online i ja es troba disponible a l'agenda Roses Cultura a Casa.

Amb aforament limitat a 80 persones i reserva prèvia de plaça, el cicle Liceu a la fresca obrirà a Roses la realització d'activitats a l'aire lliure. Per assistir-hi, caldrà adquirir entrada (gratuïta) i complir les mesures de seguretat indicades per l'organització, com ara l'ús de mascareta i mantenir la distància interpersonal de 2 metres.

La projecció forma part del cicle Liceu a la Fresca, que en aquesta ocasió oferirà l'icònic muntatge de Carmen, amb el qual el director escènic Calixto Bieito va debutar en el món de l'òpera. Estrenat l'any 1999 en el Festival de Peralada, el muntatge s'ha reposat posteriorment en diversos teatres nacionals i internacionals, entre ells, al Gran Teatre del Liceu l'any 2010.

La interpretació compta amb Béatrice Uria-Monzón com a Carmen, Roberto Alagna com a Don José i Marina Poplovskaya com a Micaëla, un repartiment de luxe acompanyat d'orquestra simfònica, solistes, cor, coral infantil,... amb més 90 artistes en escena.

El compositor Georges Bizet (1838-1875), construí a Carmen una història a partir de la psicologia perfectament dibuixada dels dos grans protagonistes: la defensa amb passió del personal sentit de la llibertat de la gitana Carmen i la mentalitat possessiva i convencionalment masclista del soldat navarrés Don José. Amb l'extraordinària inventiva melòdica, harmònica i instrumental de la música de Bizet, l'òpera assoleix moments d'una bellesa i sensualitat úniques.

Per assistir a la projecció cal adquirir, a partir de dijous 4 de juny, l'entrada gratuïta a la web de Roses Cultura o bé a la taquilla del teatre (dijous i divendres, de 12 a 14 h). En cas que quedin entrades lliures, aquestes estaran disponibles el mateix dia de l'espectacle al recinte del Mas de les Figueres, 30 minuts abans de l'inici. La projecció tindrà lloc a les 22 h.

La resta de programació es manté online

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses ja té a punt el programa d'activitats que oferirà de manera no presencial aquest mes de juny, en aquest cas a través de l'apartat web Roses Cultura a Casa. Petits contes virtuals, teatre, espectacles de dansa i la celebració del Dia de la Música, formen part d'oferta que es podrà gaudir des de casa. Podeu consultar tota la programació a l'Agenda del mes de juny.