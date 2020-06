La nova llibreria Vitel·la de l'Escala reobre a la platja de les Barques

Just quan es va decretar l'estat d'alarma, la llibreria Vitel·la de l'Escala estava a punt de fer el trasllat a la seva nova seu, ubicada a la platja de les Barques, al carrer del Port, en un local on hi havia hagut, darrerament, les oficines de la Caixa. Tot va quedar frenat fins aquesta setmana quan ja han pogut acomplir el somni. Després de molts dies de traginar caixes i més caixes, Vitel·la reobre aquest divendres i ho fa amb tot el seu equip humà a punt.

Han estat vuit anys i mig al carrer Pintor Enric Serra, en un espai petit, acollidor, que aviat es van fer seu. «Passa volant el temps», reflexiona la llibretera i editora, Gemma Garcia, qui ja té ganes d'iniciar aquesta nova aventura il·lusionant. No només els ha engrescat a ells, també als mateixos propietaris del local que, com diu Garcia, han deixat un espai «preciós». De fet, ells també havien tingut la llibreria Els Trobadors. La nova ubicació, a més, té l'atractiu de l'entorn. «La ubicació és un paradís, amb el Cargol, Empúries i el Canigó com a paisatge», diu Garcia, que ja apunta la idea de fer el taulell més alt per deixar perdre la mirada.

Quelcom que ha aconseguit Vitel·la en tot aquest temps és dinamitzar la vida literària de l'Escala, atraient autors de gran renom. Garcia es treu mèrit, però és cert que aquests autors, un cop han conegut l'Escala, ja no l'obliden, i molts tornen tot sovint.

El projecte que encara haurà d'esperar és la llibreria Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell que, abans de la pandèmia, estava a punt de reobrir després d'un temps tancada.