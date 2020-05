«La-sala.online» s'estrena amb el retorn de Sanjosex

La-sala.online, una sala de concerts virtual que ha nascut amb la intenció de no posar barreres a la música, s'ha estrenat amb un concert de Sanjosex. "Som conscients que un concert virtual mai podrà substituir un directe a una sala física, però aquest format també pot oferir molt, fins i tot coses que un directe tradicional no pot oferir. Volem potenciar les avantatges de la música 'onlive'. Us imagineu penjar el sold out? " comenta l'equip de la-sala.online.

Van ser molts els mitjans i entitats del món de la comunicació i de la música que varen sumar les seves audiències a les de la-sala.online. Aquest fet va possibilitar que el retorn de Sanjosex arribés a molta més gent. Privilegis de tenir una primera fila il·limitada.

Durant el concert de presentació de "Dos somnis", l'artista va anar desgranant i explicant un per un els 6 temes que composen aquest nou treball: "La Revolució" que sembla dibuixar un pont entre l' 1 d'octubre i els dies del confinament, "Pare" inspirat en l'experiència de l'artista i les situacions que va viure com a fill i que ara viu des de l'altre costat, entre d'altres.

Mentre, el públic parlava amb l'artista, i li feia arribar les seves peticions: "Temps o rellotge", "Animal salvatge", "Futur incert", entre les més sol·licitades. A la-sala.online, en Carles Pujol , presentador del concert, prenia nota de totes elles que cap quedés al tinter. Fins i tot el públic va aconseguir que toqués "El general bum bum". "No la tenia prevista i pot passar qualsevol cosa" confessava entre rialles Carles Sanjosé.

El públic va estar molt actiu en tot moment, fent arribar missatges a través de les xarxes i explicant amb qui estaven veient el concert, anècdotes relacionades amb algun tema i quin significat tenia per a ells, fins i tot, en un moment del concert, va ser el propi artista qui ens va deixar sentir un missatge de veu que va rebre del seu fill: "ho fas molt bé, papa" . I és que els nens sempre diuen la veritat. El públic entregat comentava: "el so és brutal" , "quina gran tarda ens regaleu!!" o "mai havia escoltat Sanjosex en directe tot planxant" .

Sanjosex va reconèixer que s'havia sentit molt còmode tot i el repte que suposava per ell tornar a tocar després de tant de temps. Part d'aquesta tranquil·litat es devia a que comptava que "les meves mancances tècniques vindran suplides o millorades per la professionalitat d'aquesta gent" referint-se a l'equip de Musiclan, als qual ja havia confiat la gravació del seu darrer disc.

La iniciativa de la-sala.online neix del desig de Musiclan, The Jump Productions i Atelier Esdeveniments, d'oferir concerts en streaming amb so de qualitat i aconseguint la interacció del públic.