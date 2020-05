Els museus de la comarca s'uneixen al món virtualment

Cartell per aquest Dia Internacional dels Museus

Cartell per aquest Dia Internacional dels Museus

Si fos un maig normal, aquest cap de setmana viuríem físicament centenars d'experiències vinculades amb el món de l'art. Amb la certesa que l'art ens allibera, els museus, ara tancats, han apostat per mantenir el seu Dia Internacional virtualment. El lema és «Museus per la igualtat: diversitat i inclusió». A la comarca, molts se sumen a la iniciativa –també monuments– donant valor a les seves col·leccions. A més, els seus responsables participaran en unes jornades de la Generalitat per analitzar les oportunitats que els dona aquesta crisi.

Museu de l'Empordà de Figueres

El Museu de l'Empordà de Figueres ha programat una visita guiada virtual amb l'escriptor i periodista Sebastià Roig, aquest dissabte a 3/4 de 12 del migdia a YouTube. Com diu el director, Eduard Bech, «vol ser una picada d'ullet divertida. Davant la quantitat de notícies negatives, vine al museu i passa-t'ho bé». També s'oferiran unes càpsules més acadèmiques amb Enric Pujol, comissari de l'exposició Art i Exili que s'exhibeix ara i que es prorroga tot l'estiu. Aquestes càpsules les oferiran tots els museus i l'objectiu és presentar «objectes, espais, persones o fets històrics de manera fresca i emotiva».

Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala

El de l'Anxova i de la Sal, de l'Escala, el dedicarà, per exemple, al manuscrit original de Solitud, de Víctor Català, preservat a l'arxiu, espai no accessible al públic. La directora, Lurdes Boix, diu que ja tenen l'original digitalitzat i el pas següent serà compartir-lo a les xarxes perquè qualsevol persona vegi la grafia original.

Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres

El Museu del Joguet de Catalunya, afectat per un ERTO, compartirà continguts com les músiques del museu, una visita a l'exposició virtual Don Osito Marquina, aprendre a fer ocells d'origami, apropar-se en una sessió contínua a estranyes i fascinants criatures robòtiques. També proposa Papirutòria, una aventura amb llibres a mig camí entre la realitat i la ficció, així com portes obertes amb un recorregut en línia pel centre museístic.

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

També se sumen a la proposta l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries. El museu ho celebrarà amb una publicació especial a la seva web i xarxes socials el diumenge0. En concret, l'acció permetrà descobrir els molins de cilindres des de diferents lectures que contemplen diferents realitats: públic general, lectura fàcil o públic especialitzat. Aquesta acció s'inclou dins del programa #DIM2020 organitzada pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.

correu electrònic informacio@ecomuseu-farinera.org. Dilluns 18 de maig s'ha programat una taller juvenil: Crea el teu món amb realitat virtual! En aquest taller es crearan escenaris, personatges a través de la plataforma Cospace Edu. El taller es realitzarà de 16 a 17:30h, va destinat a joves entre 10 i 16 anys i té places limitades. Cal inscripció prèvia al

El Museu d'Història Medieval de Castelló.

Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries

El Museu d'Història Medieval Cúria-Presó de Castelló també participarà de la jornada presentant i recordant una activitat que van engegar fa poques setmanes i que, de moment, està tenint força seguiment. Es tracta del "Posa't a prova!", un repte setmanal que presentem cada divendres a les xarxes socials del Museu i de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries en què plantegem una pregunta sobre un element del patrimoni cultural, artístic o monumental del municipi, amb tres possibles respostes.



El seu responsable, Jordi Canet, explica que dilluns 18 de maig i al llarg de la setmana plantejaran a través del Facebook del Museu un repte especial sobre el patrimoni cultural i monumental de Castelló d'Empúries que tindrà a veure directament sobre el Museu i sobre l'edifici de la Cúria-Presó, un dels edificis medievals més emblemàtics de Castelló d'Empúries. Al llarg de la setmana el Museu divulgarà també diferents activitats i accions de coneixement històric, patrimonial i arqueològic per tal de fer difusió i participació en línia.El Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries, a l'Escala.

Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries de l'Escala

El Museu d'Arqueologia Catalunya-Empúries també participarà del Dia Internacional dels Museus amb diferents recursos accessibles a la xarxa. Les accions s'han coordinat amb totes les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya i seran conjuntes. Cada una de les seus del MAC ha escollit 6 joies o peces que advoquen pel lema d'aquesta edició. «Les nostres col·leccions posen en evidència que des d'èpoques remotes la diversitat cultural ha fet importants aportacions al nostre propi desenvolupament», ha explicat Iolanda Puigdevall, tècnica de difusió del MAC-Empúries. Així, la peça seleccionada ha estat una Inscripció bilingüe en llatí i en grec. Es tracta d'una dedicació, per part d'un personatge anomenat Numas, probablement un comerciant, a les divinitats de Isis i Serapis, a les quals va edificar un temple i un pòrtic a Empúries. La peça s'incorporarà a les col·leccions online del museu.

D'altra banda, aquest museu escalent també plantejarà diversos jocs per famílies dimarts 19 de maig.

Una altra acció que es podrà veure al youtube del MAC serà un vídeo en 360 graus del jaciment d'Empúries. El Museu d'Arqueologia de Catalunya va desenvolupar l'any 2019 set vídeos per visualitzar amb ulleres 360 alguns dels més importants jaciments arqueològics catalans, entre ells els jaciment d'Empúries i Ullastret. Es tracta de materials que habitualment es poden veure al Museu de Barcelona, o a fires i activitats especials del museu i que des de dissabte es podran veure des de casa, començant pel jaciment d'Empúries, ja sigui amb la tablet o el mòbil.



A més a més, el Museu d'Arqueologia de Catalunya el mateix dilluns 18 de maig, presentarà en societat l'Arqueoblog, un blog per Informar de la diversitat d'activitats que desenvolupa el museu i totes les seves seus, especialment d'aquelles menys visibles per al públic. Des del blog es compartiran històries i experiències singulars lligades a la història del Museu d'Arqueologia de Catalunya, les seves col·leccions i el seu personal, per construir una plataforma de discussió en relació amb l'activitat del museu i dels jaciments i, en general, del sector museístic i patrimonial.

Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera

D'altra banda, el Museu de l'Exili, a la Jonquera, ha escollit la peça Malalt, de l'il·lustrador Josep Narro, «que representa la vida de confinament i reclusió dels refugiats republicans en un camp de concentració francès». El Mume compta amb un important fons d'aquest creador, una part del qual ara es mostra al Museu de l'Empordà de Figueres.

Les crisis vistes com a reptes

«Les crisis són reptes, canvis», diu Lurdes Boix, que té clar que la pandèmia els ha mostrat que «ens faltava fer aquest salt gegant al món virtual i que, des de qualsevol punt es consultin les col·leccions». Això suposa una revalorització del patrimoni i inclourà, en un futur, visites guiades en línia i en viu des de qualsevol indret i, també, l'accés a les publicacions pròpies. Tot i això, afirma que no hem d'oblidar «que la contemplació de l'original, el que evoca el pas del temps, no es podrà substituir».

La desescalada serà lenta i els museus s'adaptaran seguint protocols i pautes fixades i, per descomptat, aplicant moltes mesures perquè el seu públic i personal se senti segur quan puguin obrir les portes. El director del Museu de l'Empordà explica que ells ja han redactat «uns protocols interns», però ara resten a l'espera dels definitius que arribin del Departament de Cultura «per comparar-los i complementar-los». «Tornar a obrir requereix accions, mampares i materials. També definir recorreguts i provar-los primer», comenta. Carme Gelabert, de l'Ecomuseu-Farinera, creu que els museus petits ho tindran més fàcil «per organitzar espais i garantir el distanciament» dels visitants. Tot i això, matisa, «haurem de complir amb tots els condicionants, tant si som petits com grans museus».